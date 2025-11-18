"Chłopcy z Brazylii": Jeremy Strong i Gillian Anderson u twórców "The Crown" dla Netflixa

Peter Morgan, twórca "The Crown", przygotowuje kolejną dużą opowieść – tym razem będzie to alternatywna wersja historii pod tytułem "Boys From Brazil", a w głównych rolach zobaczymy imponującą obsadę, w tym: Jeremy’ego Stronga, Gillian Anderson i Daniela Brühla. Projekt powstaje dla platformy Netflix na podstawie powieści Iry Levina z 1976 roku "Chłopcy z Brazylii".
"Boys From Brazil": Jeremy Strong jako łowca nazistówStrong
wcieli się w Yakova Liebermanna, łowcę nazistów, który odkrywa, że dr Josef Mengele – niesławny "Anioł Śmierci" z obozu Auschwitz – planuje odrodzenie Trzeciej Rzeszy. Brzmi jak thriller? Dokładnie tak ma być. W obsadzie pojawią się również: August Diehl
, Shira Haas
i Lizzy Caplan
, co zapowiada jedną ciekawszych ekip, jakie Netflix zebrał ostatnio do serialu dramatycznego.
Za kamerą stanie Alex Gabassi
, znany m.in. z "The Crown
", a zdjęcia ruszają w grudniu: w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii.
To nie pierwsza adaptacja powieści Levina – film z 1978 roku "Synowie III Rzeszy
" z Laurence’em Olivierem
i Gregorym Peckiem
, zdobył trzy nominacje do Oscara.
Ostatnio Jeremy'ego Stronga mogliśmy oglądać w filmie "Wybraniec
", za rolę w którym zdobył nominację do Oscara.