"Chłopcy z Brazylii": Jeremy Strong i Gillian Anderson u twórców "The Crown" dla Netflixa

Peter Morgan, twórca "The Crown", przygotowuje kolejną dużą opowieść – tym razem będzie to alternatywna wersja historii pod tytułem "Boys From Brazil", a w głównych rolach zobaczymy imponującą obsadę, w tym: Jeremy’ego Stronga, Gillian Anderson i Daniela Brühla. Projekt powstaje dla platformy Netflix na podstawie powieści Iry Levina z 1976 roku "Chłopcy z Brazylii".

GettyImages-2239724168.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Gillian Anderson

"Boys From Brazil": Jeremy Strong jako łowca nazistów


Strong wcieli się w Yakova Liebermanna, łowcę nazistów, który odkrywa, że dr Josef Mengele – niesławny "Anioł Śmierci" z obozu Auschwitz – planuje odrodzenie Trzeciej Rzeszy. Brzmi jak thriller? Dokładnie tak ma być. W obsadzie pojawią się również: August Diehl, Shira Haas i Lizzy Caplan, co zapowiada jedną ciekawszych ekip, jakie Netflix zebrał ostatnio do serialu dramatycznego. 

Za kamerą stanie Alex Gabassi, znany m.in. z "The Crown", a zdjęcia ruszają w grudniu: w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Hiszpanii. 

To nie pierwsza adaptacja powieści Levina – film z 1978 roku "Synowie III Rzeszy" z Laurence’em Olivierem i Gregorym Peckiem, zdobył trzy nominacje do Oscara. 

Jeremy Strong w filmie "Wybraniec" – zobacz zwiastun



Ostatnio Jeremy'ego Stronga mogliśmy oglądać w filmie "Wybraniec", za rolę w którym zdobył nominację do Oscara. 

