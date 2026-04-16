Filmy / Multimedia

Taika Waititi jako Willy Wonka? Netflix ujawnia szczegóły projektu!

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Charlie+i+fabryka+czekolady%22%3A+Taika+Waititi+jako+Willy+Wonka+w+nowej+wersji+opowie%C5%9Bci+Roalda+Dahla+od+Netfliksa-166146
źródło: Getty Images
autor: Variety
Niedługo będziemy musieli czekać na nowe przysmaki z fabryki czekolady. Portal Deadline donosi, że Netflix aktywnie pracuje nad współczesną wersją klasycznej opowieści Roalda Dahla. Współczesną, gdyż tym razem akcja filmu zostanie przeniesiona w rzeczywistość dzisiejszego Londynu. Wierząc doniesieniom, sam Taika Waititi wcieli się w postać ekscentrycznego właściciela fabryki. Nastoletnim Charliem zostanie z kolei znany z serialu "Heartstopper" Kit Connor.

Netflix w fabryce czekolady – co wiemy?



Zmian w stosunku do wersji Tima Burtona czy Mela Stuarta szykuje się więcej. Po pierwsze i najważniejsze, nowa wersja opowieści Roalda Dahla nie będzie filmem aktorskim, a pełnometrażową produkcją animowaną. Już pięć lat temu Netflix zapowiedział rozpoczęcie prac nad dwoma serialami osadzonymi w świecie "Fabryki czekolady", którymi miał zająć się Taika Waititi – zarówno od strony dubbingowej, jak i reżyserskiej. Pięć lat później pomysł ten ewoluował w jedną, filmową produkcję, która ma stanowić "powiew świeżości" dla naszych wyobrażeń o świecie Roalda Dahla. Serwis streamingowy podzielił się również pierwszą fotografią z nadchodzącego filmu. Możecie zobaczyć ją poniżej (by powiększyć zdjęcie, wystarczy w nie kliknąć).

Kolejną zmianą jest także tytuł produkcji, który zamiast "Charlie i fabryka czekolady" będzie brzmiał "Charlie vs. fabryka czekolady". Decyzja nie jest wyłącznie subtelnym przesunięciem akcentów, a swoje korzenie ma w fabule nadchodzącej produkcji. Ta bardziej niż remakiem okaże się raczej... sequelem. 

Według dziennikarzy, wersja Netfliksa opowie historię zupełnie nowego bohatera Charliego Paleya, który wraz z grupą przyjaciół planuje napad na fabrykę czekolady Willy'ego Wonki. Ich celem jest wykradzenie bezcennej tabliczki czekolady Wonki, by uratować własne rodziny przed grożącą im eksmisją. Równolegle Willy Wonka wraca z więzienia, do którego trafił po zamienieniu dziecka w borówkę – występek ten miał miejsce w oryginalnej historii "Charliego i fabryki czekolady", niedługo po tym, jak zgromadzone dzieci ze Złotymi Biletami przekroczyły bramy fabryki. 
Pięć lat prac nad produkcją zmieniło także wyjściową koncepcję kreatywną. Taika Waititi zajmie się wyłącznie pracą dubbingową oraz producencką – stołek reżyserski musiał oddać Jaredowi Sternowi ("Lego Batman: Film") i Elaine Bogan (serial "Jeźdźcy smoków"). Duet pracuje przy wsparciu Sony Pictures Imageworks, studia odpowiedzialnego chociażby za film "Spider-Man: Poprzez Multiwersum". W produkcji filmu Waititiego wesprą natomiast twórca "Shreka" Aron Warner i Timothy Yoo ("Kto zje zielone jajka sadzone?").

"Wonka" – zwiastun filmu



Zobacz wszystkie artykuły

