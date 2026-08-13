W co gra Netflix? Kolejny film z pełną kinową dystrybucją!

Czy jest to wybitny przykład trollingu Paramountu i Hollywood przez Netflix, czy może rozluźnienie sztywnej polityki platformy wobec dystrybucji kinowej, którą jej szefowie nazywali "przestarzałym modelem"? Niezależnie od powodów faktem jest, że Netflix ogłasza kolejny film, który otrzyma pełną dystrybucję kinową!
Animacja Netfliksa będzie hitem kin?
Tym filmem jest zapowiedziana animacja "Charlie vs. the Chocolate Factory"
. W środę platforma ogłosiła, że film trafi do amerykańskich kin 5 listopada 2027 roku
. Co ważne, będzie to szeroka dystrybucja z zachowaniem pełnego okna kinowej wyłączności, czyli co najmniej 45 dni (od czasu pandemii większość hollywoodzkich wytwórni stosuje krótsze okno dystrybucyjne - 30 dni). Na Netfliksie film zadebiutuje dopiero 22 grudnia 2027 roku
.
To kolejny film Netfliksa z taką dystrybucją kinową ogłoszony w tym miesiącu. Niedawno platforma podała, że "Czarna kula"
trafi do kin 16 października, a na streaming 2 grudnia.
A to przecież nie wszystko. Już wcześniej Netflix zapowiedział, że nowa "Narnia"
trafi do szerokiej kinowej dystrybucji (będzie nawet w kinach IMAX). Także "Cliff Booth"
trafi do kin, choć w tym przypadku mowa jest jedynie o dwóch tygodniach w kinach IMAX. "Charlie vs. fabryka czekolady"
to rzecz jasna nowa ekranizacja słynnej książki Roalda Dahla
. Reżyserami są Jared Stern
("DC Liga Super-Pets
") i Elaine Bogan
("Mustang z Dzikiej Doliny: Droga do wolności
").
Jako Willy Wonka wystąpi sam Taika Waititi
. Z kolei Charliemu głosu użyczy gwiazda "Heartstoppera
" Kit Connor
. W obsadzie są również: Kate Winslet
, Helena Bonham Carter
, Nicola Coughlan
, Charithra Chandran
, Samson Kayo
i Christopher Chung
.
Zwiastun filmu "DC Liga Super-Pets"