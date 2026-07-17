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Od tej ekranizacji odcięła się autorka pierwowzoru. Pierwsze zdjęcia z "Children of Blood and Bone"

Comic Book Movie / autor: /
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Od tej ekranizacji odcięła się autorka pierwowzoru. Pierwsze zdjęcia z &quot;Children of Blood and Bone&quot;
Do sieci trafiły pierwsze oficjalne zdjęcia z filmu "Children of Blood and Bone", ekranizacji bestsellerowej powieści fantasy autorstwa Tomi Adeyemi. Premiera pierwszych materiałów promocyjnych odbywa się jednak w cieniu kontrowersji - przypomnijmy, że pisarka publicznie odcięła się od produkcji i zapowiedziała, że nie zamierza jej oglądać.

Co wiemy na temat filmu?







Na początku lipca Adeyemi poinformowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, że nie widziała filmu i nie planuje go zobaczyć, nie zdradzając jednak powodów swojej decyzji. Później udostępniła również zrzuty ekranu sugerujące, że zablokowała w mediach społecznościowych Amandlę Stenberg, jedną z gwiazd ekranizacji.

Tymczasem reżyserka Gina Prince-Bythewood ("Królowa wojownik") przedstawiła zupełnie inny obraz współpracy z autorką książki. W rozmowie z ESSENCE twórczyni podkreśliła, że od początku zależało jej na tym, aby Adeyemi była zadowolona z filmowej adaptacji swojej historii. To moja czwarta adaptacja i moje podejście jest takie, że przede wszystkim chcę, aby autor pokochał to, co robimy. Wszyscy jesteśmy tutaj dzięki temu, co wyszło z jego głowy.

Reżyserka zdradziła, że Adeyemi napisała pierwszy szkic scenariusza, a później ona przejęła prace nad tekstem i nadała mu własny kierunek. Jak twierdzi, pisarka pozytywnie zareagowała na tę wersję, a następnie była zaangażowana w kolejne etapy produkcji - od wyboru obsady po wygląd świata przedstawionego, kostiumy i choreografię walk.





"Children of Blood and Bone" pokaże widzom krainę Orïsha, gdzie młoda Zélie Adebola próbuje przywrócić magię odebraną jej ludowi i przeciwstawić się brutalnej monarchii odpowiedzialnej za śmierć jej matki. Historia porusza tematy opresji, niewolnictwa i systemowej niesprawiedliwości.

W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba i Viola Davis.

Film trafi do kin 15 stycznia 2027 roku.

"Królowa wojownik" - zwiastun



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