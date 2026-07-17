Od tej ekranizacji odcięła się autorka pierwowzoru. Pierwsze zdjęcia z "Children of Blood and Bone"

Do sieci trafiły pierwsze oficjalne zdjęcia z filmu "Children of Blood and Bone", ekranizacji bestsellerowej powieści fantasy autorstwa Tomi Adeyemi. Premiera pierwszych materiałów promocyjnych odbywa się jednak w cieniu kontrowersji - przypomnijmy, że pisarka publicznie odcięła się od produkcji i zapowiedziała, że nie zamierza jej oglądać.
Co wiemy na temat filmu?
Na początku lipca Adeyemi
poinformowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, że nie widziała filmu i nie planuje go zobaczyć, nie zdradzając jednak powodów swojej decyzji. Później udostępniła również zrzuty ekranu sugerujące, że zablokowała w mediach społecznościowych Amandlę Stenberg
, jedną z gwiazd ekranizacji.
Tymczasem reżyserka Gina Prince-Bythewood
("Królowa wojownik
") przedstawiła zupełnie inny obraz współpracy z autorką książki. W rozmowie z ESSENCE twórczyni podkreśliła, że od początku zależało jej na tym, aby Adeyemi była zadowolona z filmowej adaptacji swojej historii. To moja czwarta adaptacja i moje podejście jest takie, że przede wszystkim chcę, aby autor pokochał to, co robimy. Wszyscy jesteśmy tutaj dzięki temu, co wyszło z jego głowy.
Reżyserka zdradziła, że Adeyemi
napisała pierwszy szkic scenariusza, a później ona przejęła prace nad tekstem i nadała mu własny kierunek. Jak twierdzi, pisarka pozytywnie zareagowała na tę wersję, a następnie była zaangażowana w kolejne etapy produkcji - od wyboru obsady po wygląd świata przedstawionego, kostiumy i choreografię walk.
"Children of Blood and Bone
" pokaże widzom krainę Orïsha, gdzie młoda Zélie Adebola próbuje przywrócić magię odebraną jej ludowi i przeciwstawić się brutalnej monarchii odpowiedzialnej za śmierć jej matki. Historia porusza tematy opresji, niewolnictwa i systemowej niesprawiedliwości.
W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Thuso Mbedu
, Damson Idris
, Amandla Stenberg
, Tosin Cole
, Cynthia Erivo
, Lashana Lynch
, Chiwetel Ejiofor
, Regina King
, Idris Elba
i Viola Davis
.
Film trafi do kin 15 stycznia 2027 roku.
"Królowa wojownik" - zwiastun