Newsy Seriale "Chirurdzy" przenoszą się do Teksasu. Powstaje kolejny spin-off serialu
Seriale

"Chirurdzy" przenoszą się do Teksasu. Powstaje kolejny spin-off serialu

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Chirurdzy%22+przenosz%C4%85+si%C4%99+do+Teksasu.+Powstaje+kolejny+spin-off+serialu-166702
&quot;Chirurdzy&quot; przenoszą się do Teksasu. Powstaje kolejny spin-off serialu
źródło: Materiały prasowe
Jeśli dwadzieścia dwa dotychczasowe sezony "Chirurgów" to dla Was wciąż za mało, telewizja ABC ma dla Was więcej "Chirurgów". Stacja właśnie dała zielone światło na realizację spin-offu serialu. Jego akcja będzie rozgrywać się w Teksasie.
      

O czym opowie nowy spin-off "Chirurgów"?




Teksańska wersja "Chirurgów" będzie trzecim spin-offem serialu – po "Prywatnej praktyce" i "Jednostce 19". Opowie o drużynie wiejskiego szpitala w Zachodnim Teksasie, "ostaniej szansie ratunku medycznego przed kilometrami niczego", jak głosi slogan nowej produkcji.
   
Serial na razie nie ma tytułu. Jego twórczyniami są Shonda Rhimes i Meg Marinis, która będzie pełniła funkcję showrunnerki. Spin-off zadebiutuje w 2027 roku. Nie ujawniono jeszcze, czy pojawią się w nim jakieś postacie znane z oryginalnej serii.
    
Jestem niezwykle podekscytowana, mogą rozwinąć uniwersum "Chirurgów", skomentowała Marinis. To okazja powołania do życia nowych historii i postaci, które wzbudzą te same emocje, które sprawiły, że widzowie kochają oryginalnych "Chirurgów" już od ponad dwóch dekad. A wszystko w moim ojczystym stanie, Teksasie. Jestem wdzięczna Shondzie Rhimes za stworzenie tego dynamicznego świata i czuję się szczęśliwa, że mogę być jego częścią.

Tymczasem "Chirurdzy" szykują się na premierę dwudziestego trzeciego sezonu, który zadebiutuje jesienią.

"Chirurdzy" – zwiastun




"Chirurdzy" to serial medyczny, opowiadający losy lekarzy ze szpitala w Seattle, z których część zaczynała kariery w tej placówce jako stażyści. Główną bohaterką jest doktor Meredith Grey, córka słynnej specjalistki w dziedzinie chirurgii, która stara się pogodzić wyzwania pracy zawodowej oraz prywatne relacje z innymi członkami personelu szpitala, do których należy były partner jej matki.

Powiązane artykuły Shonda Rhimes

Zobacz wszystkie artykuły

Chirurdzy  (2005)

 Chirurdzy

Grey's Anatomy: B-Team  (2018)

 Grey's Anatomy: B-Team

Prywatna praktyka  (2007)

 Prywatna praktyka

Jednostka 19  (2018)

 Jednostka 19

Najnowsze Newsy

Filmy

Snoop Dogg zagra w dramacie bokserskim

Festiwale i nagrody Filmy

MDAG 2026 ONLINE: Recenzujemy "Ślady"

Seriale

Stallone ekranizuje bestseller o seryjnym mordercy

VOD Filmy

"Ucieczka gangstera". Netflix szykuje remake filmu Sama Peckinpaha

Filmy

"Władcy Wszechświata" to dobra rozrywka? Są pierwsze reakcje

7 komentarzy
Filmy

Nostalgia kontra zmiany. Lindelof opowiedział, jaki miał pomysł na film o Rey

3 komentarze
Seriale Filmy

Stało się! "Ricky i Morty" dostaje film pełnometrażowy

3 komentarze