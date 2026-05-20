"Chirurdzy" przenoszą się do Teksasu. Powstaje kolejny spin-off serialu

Jeśli dwadzieścia dwa dotychczasowe sezony "Chirurgów" to dla Was wciąż za mało, telewizja ABC ma dla Was więcej "Chirurgów". Stacja właśnie dała zielone światło na realizację spin-offu serialu. Jego akcja będzie rozgrywać się w Teksasie.
O czym opowie nowy spin-off "Chirurgów"? Teksańska wersja "Chirurgów" będzie trzecim spin-offem serialu
– po "Prywatnej praktyce
" i "Jednostce 19
". Opowie o drużynie wiejskiego szpitala w Zachodnim Teksasie
, "ostaniej szansie ratunku medycznego przed kilometrami niczego", jak głosi slogan nowej produkcji.
Serial na razie nie ma tytułu. Jego twórczyniami są Shonda Rhimes
i Meg Marinis
, która będzie pełniła funkcję showrunnerki. Spin-off zadebiutuje w 2027 roku. Nie ujawniono jeszcze, czy pojawią się w nim jakieś postacie znane z oryginalnej serii. Jestem niezwykle podekscytowana, mogą rozwinąć uniwersum "Chirurgów"
, skomentowała Marinis
. To okazja powołania do życia nowych historii i postaci, które wzbudzą te same emocje, które sprawiły, że widzowie kochają oryginalnych "Chirurgów" już od ponad dwóch dekad. A wszystko w moim ojczystym stanie, Teksasie. Jestem wdzięczna Shondzie Rhimes za stworzenie tego dynamicznego świata i czuję się szczęśliwa, że mogę być jego częścią.
Tymczasem "Chirurdzy
" szykują się na premierę dwudziestego trzeciego sezonu, który zadebiutuje jesienią.
"Chirurdzy
" to serial medyczny, opowiadający losy lekarzy ze szpitala w Seattle, z których część zaczynała kariery w tej placówce jako stażyści. Główną bohaterką jest doktor Meredith Grey, córka słynnej specjalistki w dziedzinie chirurgii, która stara się pogodzić wyzwania pracy zawodowej oraz prywatne relacje z innymi członkami personelu szpitala, do których należy były partner jej matki.