"Chmurka i Burza": Friz wyprodukował animację dla najmłodszych (ZWIASTUN)

W sieci zadebiutował teaser filmu animowanego "Chmurka i Burza", za którego realizację odpowiada należąca do Karola "Friza" Wiśniewskiego firma Laniakea Pictures. Produkcja dla najmłodszych trafi na ekran 4 grudnia.
"Chmurka i Burza": teaserowy zwiastun
"Chmurka i Burza": o filmie
Jak czytamy w oficjalnym opisie: "Chmurka i Burza
" to opowieść o przygodach dwóch psich sióstr – Chmurki i Burzy, które wyruszają w kolejne dni pełne odkryć. Różnią się wyglądem i charakterem, ale z taką samą ekscytacją odkrywają świat! Z psiej perspektywy pokazują codzienne wyzwania, które zmieniają się w zabawne perypetie, a kreatywne pomysły ratują je z każdej opresji. Wraz z paczką swoich futrzastych przyjaciół uczą się współpracy, sprytu i tego, że razem można bawić się… dwa razy lepiej!
Twórcy kierują film przede wszystkim do najmłodszych widzów – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Seans "Chmurki i Burzy
" został pomyślany jako bezpieczne i przyjazne doświadczenie kinowe, które może stać się okazją dla wielu rodzin do pierwszych wspólnych chwil spędzonych w sali projekcyjnej. Krótkie historie, znane z telewizyjnych i internetowych przygód bohaterek, tworzą pełen radości seans dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych odbiorców.
Film wyreżyserowali Piotr Różycki
i Alicja Gapińska
. Autorami scenariusza są: Rafał Skarżycki
, Mike de Seve
, Jeff Hylton, Laurie Elliott
, Rob Pincombe, Cara Schult oraz Ian Carney
. Za opracowanie plastyczne odpowiadają Marta Jagoda i Alicja Gapińska, zaś muzykę napisał Robert Ostiak
.