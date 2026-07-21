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"Chmurka i Burza": Friz wyprodukował animację dla najmłodszych (ZWIASTUN)

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&quot;Chmurka i Burza&quot;: Friz wyprodukował animację dla najmłodszych (ZWIASTUN)
W sieci zadebiutował teaser filmu animowanego "Chmurka i Burza", za którego realizację odpowiada należąca do Karola "Friza" Wiśniewskiego firma Laniakea Pictures. Produkcja dla najmłodszych trafi na ekran 4 grudnia.  

"Chmurka i Burza": teaserowy zwiastun




"Chmurka i Burza": o filmie



Jak czytamy w oficjalnym opisie: "Chmurka i Burza" to opowieść o przygodach dwóch psich sióstr – Chmurki i Burzy, które wyruszają w kolejne dni pełne odkryć. Różnią się wyglądem i charakterem, ale z taką samą ekscytacją odkrywają świat! Z psiej perspektywy pokazują codzienne wyzwania, które zmieniają się w zabawne perypetie, a kreatywne pomysły ratują je z każdej opresji. Wraz z paczką swoich futrzastych przyjaciół uczą się współpracy, sprytu i tego, że razem można bawić się… dwa razy lepiej! 

Twórcy kierują film przede wszystkim do najmłodszych widzów – dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Seans "Chmurki i Burzy" został pomyślany jako bezpieczne i przyjazne doświadczenie kinowe, które może stać się okazją dla wielu rodzin do pierwszych wspólnych chwil spędzonych w sali projekcyjnej. Krótkie historie, znane z telewizyjnych i internetowych przygód bohaterek, tworzą pełen radości seans dostosowany do możliwości percepcyjnych najmłodszych odbiorców.  

Film wyreżyserowali Piotr Różycki i Alicja Gapińska. Autorami scenariusza są: Rafał Skarżycki, Mike de Seve, Jeff Hylton, Laurie Elliott, Rob Pincombe, Cara Schult oraz Ian Carney. Za opracowanie plastyczne odpowiadają Marta Jagoda i Alicja Gapińska, zaś muzykę napisał Robert Ostiak.
 

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