"Chopin, Chopin!" – wizualna uczta i rozmach! Od 28 lutego w CANAL+

Trudno o bardziej znaną światową postać o polskim rodowodzie niż Fryderyk Chopin. Ale czy na pewno znacie jego historię? Taką nieksiążkową – o tym, jaki był naprawdę? Od 28 lutego widzowie CANAL+ będą mogli się o tym przekonać, oglądając film "Chopin, Chopin!". To biograficzna opowieść o Fryderyku Chopinie, ale zupełnie inna niż wszystkie. Reżyser Michał Kwieciński przenosi nas w emocjonalny świat młodego Chopina, artysty, który zmaga się nie tylko z własnym geniuszem, ale i samotnością, tęsknotą, a także rosnącą presją bycia jednym z największych kompozytorów wszech czasów. "Chopin, Chopin!" od 28 lutego w CANAL+!
Dzięki niezwykłej dbałości o szczegóły film "Chopin, Chopin!
" przedstawia postać Fryderyka Chopina w sposób, który wykracza poza stereotypowy obraz wielkiego kompozytora. Zamiast skupiać się jedynie na jego muzycznych osiągnięciach, twórcy pokazują Chopina jako człowieka z krwi i kości: pełnego emocji, lęków, tęsknot i wątpliwości. I tak zostajemy wciągnięci w jego pełen jest intensywnych przeżyć świat: od relacji z najbliższymi, po samotność, którą artysta często odczuwał w obcym kraju z dala od ukochanej ojczyzny. Film pokazuje też walkę Chopina z wewnętrznymi demonami i cenę, jaką płacił za swój geniusz. I w tej wersji Chopinowi bliżej do współczesnych gwiazd rapu czy popu niż niż pomnika z Łazienek.
Fabuła "Chopin, Chopin!
" skupia się na kluczowym etapie życia kompozytora, kiedy to młody Fryderyk, pełen marzeń i ambicji, opuszcza ojczystą Polskę i osiada w Paryżu, by stawić czoła nie tylko wyzwaniom artystycznym, ale i osobistym. W główną rolę wciela się Eryk Kulm
, któremu udaje się tchnąć w postać naturalność i głębię emocji. W toku fabuły śledzimy trudną drogę kompozytora do uznania, a także jego tęsknotę za domem oraz relacje z kobietami, które miały duży wpływ na jego twórczość i zwroty w życiu prywatnym. Reżyser Michał Kwieciński
postawił na subtelną, ale poruszającą opowieść o wewnętrznych konfliktach Chopina: geniusza, który zmagał się z własną wrażliwością, samotnością i chorobą. Wobec tego spodziewajcie się filmu, który nie tylko oddaje atmosferę XIX-wiecznej Paryża, ale także wciąga w najbardziej osobiste przeżycia artysty, pokazując cenę, jaką płacił za swój nieśmiertelny talent.
"Chopin, Chopin!
" także prawdziwa uczta dla oka i ucha. Film zdobył prestiżowe nagrody na Festiwalu w Gdyni za najlepszą scenografię (Katarzyna Sobańska
, Marcel Sławiński
) oraz kostiumy (Justyna Stolarz
, Magdalena Biedrzycka
). , co tylko potwierdza, jak starannie zadbano o detale wizualne. Każda scena została precyzyjnie zaplanowana, aby jak najwierniej oddać atmosferę XIX-wiecznej Polski i Paryża – dwóch miejsc, które miały kluczowe znaczenie w życiu i twórczości Chopina. Od malowniczych, romantycznych krajobrazów po bogate wnętrza, film wciąga widza w świat, w którym artysta żył, tworzył i stawiał czoła wyzwaniom, jakie niosła jego emigracja.
Film Michała Kwiecińskiego
to także jedna z największych polskich produkcji historyczno-biograficznych ostatnich lat. Zdjęcia kręcono zarówno w Polsce, jak i we Francji, a duży budżet pozwolił twórcom zadbać o rozmach i jednocześnie kluczowe detale. Muzyka Chopina zabrzmiała tu natomiast na nowo dzięki specjalnie przygotowanym interpretacjom, które dodają opowieści świeżości i emocji. Dzięki temu film trafia zarówno do fanów muzyki, jak i widzów szukających historii o człowieku z pasją i wielkim talentem. Wyczekujcie filmu "Chopin, Chopin!" od 28 lutego w CANAL+.
"Chopin, Chopin!" – zobacz zwiastun filmu
Informacja sponsorowana