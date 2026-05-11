Cisza na planie! Ruszyły zdjęcia do "Cichego miejsca 3"

W Nowym Jorku ruszyły prace na planie "Cichego miejsca 3". Informacją o starcie produkcji podzielił się reżyser John Krasinski.

W sobotę Krasinski zamieścił na Instagramie zdjęcie filmowego klapsa na tle fragmentu Manhattan Bridge. No to jazda! Część trzecia – napisał. Oryginalny post możecie zobaczyć poniżej:



Film trafi na ekrany 30 lipca 2027 roku. Wiadomo, że do swoich ról powrócą Emily Blunt oraz Millicent Simmonds i Noah Jupe (jako Evelyn Abbott i jej dzieci – Regan i Marcus), a także Cillian Murphy (jako Emmett). Towarzyszyć im będą Jack O'Connell, Jason Clarke i Katy O'Brian.

O serii "Ciche miejsce"


"Ciche miejsce" zadebiutowało na ekranach w 2018 roku. Krasinski nie tylko współpracował przy scenariuszu i wyreżyserował film, ale zagrał w nim też jedną z głównych ról – Lee Abbotta, męża Evelyn, ojca Regan i Marcusa. Film spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Dwa lata później na ekrany trafiła druga część, a w 2024 roku odbyła się premiera wyreżyserowanego przez Michaela Sarnoskiego prequela pt. "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" z Lupitą Nyong'o w roli głównej. W tym samym roku wyszła też gra wideo "A Quiet Place: The Road Ahead". 

John Krasinski i Noah Jupe w "Cichym miejscu"

Zobacz zwiastun filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy"


W filmie "Ciche miejsce: Dzień pierwszy" Lupita Nyong'o wcieliła się w Samirę – mieszkankę Nowego Jorku, która wraz z kotem Frodo i nieznajomym Erikiem (Joseph Quinn) walczy o przetrwanie po ataku obcych. Przypominamy zwiastun: 

