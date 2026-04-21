"Citadel": zwiastun i data premiery 2. sezonu

Prime Video zaprezentowało zwiastun 2. sezonu serialu szpiegowskiego "Citadel". Superprodukcja, której producentami są bracia Russo, zadebiutuje na platformie już 6 maja. 

"Citadel": zwiastun 2. sezonu




"Citadel": fabuła 2. sezonu



2. sezon "Citadel" przedstawia dalsze losy Masona Kane’a (Richard Madden), Nadii Sinh (Priyanka Chopra Jonas) oraz Bernarda Orlicka (Stanley Tucci) – elitarnych agentów legendarnej agencji zniszczonej przez Manticore, bezwzględną organizację wspieraną przez najpotężniejsze rodziny świata. Gdy pojawia się nowe, przerażające zagrożenie, cała trójka ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zwerbować nieoczywisty zespół nowych, utalentowanych agentów i rozpocząć misję na globalną skalę, by powstrzymać spisek mogący zmienić losy ludzkości. Dzięki widowiskowej akcji, szokującym zdradom i rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, gra toczy się o najwyższą stawkę – a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem. 


Na ekran prócz trójki odtwórców głównych ról powrócą również Lesley Manville i Ashleigh Cummings. Nowi członkowie obsady w 2. sezonie to Jack Reynor jako Hutch, Matt Berry jako Franke Sharpe, Lina El Arabi jako Celine, a także Merle Dandridge, Gabriel Leone i Rayna Vallandingham.

