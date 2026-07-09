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Twórca "Citizen Vigilante" chce współpracować z kolejną scancelowaną gwiazdą

MovieWeb / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Citizen+Vigilante%22%3A+Armie+Hammer+out%2C+Gina+Carano+in-167493
Twórca &quot;Citizen Vigilante&quot; chce współpracować z kolejną scancelowaną gwiazdą
źródło: materialy promocyjne
O filmie "Citizen Vigilante" trzeba mówić jako o niespodziewanym hicie Uwe Bolla. Rosnąca popularność projektu już jakiś czas temu przekonała reżysera do zrealizowania kontynuacji produkcji. W tej, obok Armiego Hammera, twórca widziałby kolejną scancelowaną gwiazdę. Jaką? 

Kto zagra w "Citizen Vigilante 2"?



Uwe Boll wykorzystuje swoje 5 minut sławy. Popularność filmu "Citizen Vigilante" pozwala mu na występy w kolejnych programach, audycjach czy podcastach, w których autor może bez skrępowania opowiadać zarówno o swoim dziele, jak i jego planowanej kontynuacji. Boll zapewnia, że projekt ma już uzgodnione okienko premierowe, czym chce dowieść, że produkcja jak najbardziej powstanie. Twórca ma mieć w swojej głowie nawet wymarzony dodatek obsadowy w postaci innej scancelowanej przed kilkoma laty gwiazdy kina – Giny Carano. W programie PBD Podcast niemiecki reżyser powiedział ostatnio:

Bez żadnego wahania bym ją zaangażował. Została scancelowana – niesprawiedliwie – i wróciła. Jest dobrą aktorką i byłaby totalną twardzielką. Uważam, że w drugiej części powinno pojawić się kilkoro bohaterów, a nie tylko jeden.

GettyImages-2276315857.jpg Getty Images © Sarah Stier


Przypomnijmy, że Carano – niegdysiejszą gwiazdę serialu "The Mandalorian" – cancel spotkał w 2021 roku. To właśnie wtedy aktorka porównała ówczesną sytuację w Stanach Zjednoczonych do drugowojennego Holokaustu. W konsekwencji fali krytyki, jaką wywołał jej post w mediach społecznościowych, wytwórnia Lucasfilm postanowiła zerwać z nią współpracę i usunąć z pokładu "The Mandalorian". Carano próbowała walczyć o odszkodowanie, pozywając studio z pomocą funduszu prawnego Elona Muska. Sprawa dość szybko zakończyła się jednak ugodą. Od tego czasu Carano nie zagrała w żadnej wartej odnotowania produkcji. Zamiast tego w ostatnim czasie powróciła do swojej kariery zawodniczki mieszanych sztuk walki.

Warto podkreślić, że Boll wyrażał jedynie swoje zainteresowanie zatrudnieniem Carano – na tę chwilę nie ma żadnej informacji o prowadzonych negocjacjach pomiędzy stronami. Nie jest również jasne, czy aktorka jest w ogóle zainteresowana współpracą przy tym budzącym kontrowersje projekcie. Co więcej – obecnie trudno też przewidzieć, czy do swojej roli powróci wcielający się w głównego bohatera Armie Hammer. W niedawnej rozmowie aktor przyznał, że z reżyserem umawiał się na zupełnie inny film oraz że nie podpisuje się pod ideologicznym przekazem produkcji. Możecie przeczytać o tym więcej klikając TUTAJ.

"Citizen Vigilante" – zwiastun filmu


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