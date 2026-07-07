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"Citizen Vigilante" Uwe Bolla zmienia się w grę. Zobacz zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Citizen+Vigilante%22+Uwe+Bolla+zmienia+si%C4%99+w+gr%C4%99.+Zobacz+zwiastun-167450
&quot;Citizen Vigilante&quot; Uwe Bolla zmienia się w grę. Zobacz zwiastun
Historia zatoczyła pełne koło. Uwe Boll przez lata spełniał się jako filmowiec ekranizując gry wideo. Teraz jego film "Citizen Vigilante" zmieni się w grę wideo.

Teraz i ty możesz zostać Sandersem



Za grę "Citizen Vigilante" odpowiada niemieckie niezależne studio Polygon Art. Tytuł dostępny będzie już za kilka dni na PS5.


Tak brzmi oficjalny opis:

Miasto pogrążone w przestępczości. System doprowadzony do granic wydolności. Ludzie tracą wiarę. Wcielasz się w Sandersa - nie bohatera ani wybawcę, lecz człowieka, który postanowił działać. Ścigaj brutalnych przestępców, ujawniaj korupcję i zmierz się z konsekwencjami wymierzania sprawiedliwości na własną rękę. Dla jednych będziesz bohaterem. Dla innych – zagrożeniem.

Oparta na kontrowersyjnym filmie Uwe Bolla gra "Citizen Vigilante" oferuje bezkompromisową akcję, intensywną walkę w zwarciu oraz mroczną historię, która stawia pytanie o granicę między sprawiedliwością a zemstą.

Do sieci trafił też zwiastun gry, który możecie obejrzeć poniżej.

Zwiastun gry "Citizen Vigilante"




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