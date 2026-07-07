"Citizen Vigilante" Uwe Bolla zmienia się w grę. Zobacz zwiastun

Historia zatoczyła pełne koło. Uwe Boll przez lata spełniał się jako filmowiec ekranizując gry wideo. Teraz jego film "Citizen Vigilante" zmieni się w grę wideo.
Teraz i ty możesz zostać Sandersem
Za grę "Citizen Vigilante"
odpowiada niemieckie niezależne studio Polygon Art. Tytuł dostępny będzie już za kilka dni na PS5.
Tak brzmi oficjalny opis:
Miasto pogrążone w przestępczości. System doprowadzony do granic wydolności. Ludzie tracą wiarę. Wcielasz się w Sandersa - nie bohatera ani wybawcę, lecz człowieka, który postanowił działać. Ścigaj brutalnych przestępców, ujawniaj korupcję i zmierz się z konsekwencjami wymierzania sprawiedliwości na własną rękę. Dla jednych będziesz bohaterem. Dla innych – zagrożeniem.
Oparta na kontrowersyjnym filmie Uwe Bolla gra "Citizen Vigilante" oferuje bezkompromisową akcję, intensywną walkę w zwarciu oraz mroczną historię, która stawia pytanie o granicę między sprawiedliwością a zemstą.
Do sieci trafił też zwiastun gry, który możecie obejrzeć poniżej.
Zwiastun gry "Citizen Vigilante"