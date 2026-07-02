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"Citizen Vigilante" będzie miał rywala. Oto "The Gunfighter"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Citizen+Vigilante%22+b%C4%99dzie+mia%C5%82+rywala.+Oto+%22The+Gunfighter%22-167390
&quot;Citizen Vigilante&quot; będzie miał rywala. Oto &quot;The Gunfighter&quot;
Szykuje się kolejny film o mścicielu, który bierze sprawiedliwość we własne ręce. Ledwie kilka dni po tym, jak "Citizen Vigilante" Uwe Bolla rozgrzał Internet, dostajemy wiadomość o tym, że w przygotowaniu jest "The Gunfighter".

Zamaskowany mściciel szaleje na ulicach



"The Gunfighter"  to historia Johnny'ego Bandita. Za dnia jest studentem filozofii, nocą wkłada kostium ukrywający jego tożsamość, wychodzi na ulice miasta i staje się sędzią i katem dla tych, których uznaje winnych zbrodni. Jego działania budzą strach u jednych, podziw u innych. Policja rozpoczyna polowanie, próbując na wszystkie sposoby zidentyfikować zamaskowanego mściciela, podczas gdy opinia publiczna jest podzielona. Część uważa go za zwykłego oprycha, inni za bohatera w miejsce systemu sprawiedliwości, który ich zawiódł.

W sieci pojawiła się pierwsza wizualizacja w formie plakatu. Oto on:


Za "The Gunfighter" odpowiadać będzie reżyser Patrick Perez Vidauri. Będzie to dla niego odejście od tego, co kręci zazwyczaj. Vidauri jest raczej znany z lekkich komedii, a nie brutalnego kina akcji. Autorem scenariusza jest Tom Jenkins.

W głównej roli wystąpi Diego Tinoco, którego możecie znać z filmu Tomasza Bagińskiego "Rycerze Zodiaku".

Nie jest jasne, czy tytuł filmu się utrzyma. W przygotowaniu jest bowiem także inny "The Gunfighter". To remake westernu z Gregorym Peckiem znanym w Polsce pod tytułem "Jim Ringo".

Zwiastun filmu "Powiedz to inaczej", który wyreżyserował Patrick Perez Vidauri




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