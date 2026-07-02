"Citizen Vigilante" będzie miał rywala. Oto "The Gunfighter"

Szykuje się kolejny film o mścicielu, który bierze sprawiedliwość we własne ręce. Ledwie kilka dni po tym, jak "Citizen Vigilante" Uwe Bolla rozgrzał Internet, dostajemy wiadomość o tym, że w przygotowaniu jest "The Gunfighter".
Zamaskowany mściciel szaleje na ulicach "The Gunfighter"
to historia Johnny'ego Bandita. Za dnia jest studentem filozofii, nocą wkłada kostium ukrywający jego tożsamość, wychodzi na ulice miasta i staje się sędzią i katem dla tych, których uznaje winnych zbrodni. Jego działania budzą strach u jednych, podziw u innych. Policja rozpoczyna polowanie, próbując na wszystkie sposoby zidentyfikować zamaskowanego mściciela, podczas gdy opinia publiczna jest podzielona. Część uważa go za zwykłego oprycha, inni za bohatera w miejsce systemu sprawiedliwości, który ich zawiódł.
W sieci pojawiła się pierwsza wizualizacja w formie plakatu. Oto on:
Za "The Gunfighter"
odpowiadać będzie reżyser Patrick Perez Vidauri
. Będzie to dla niego odejście od tego, co kręci zazwyczaj. Vidauri
jest raczej znany z lekkich komedii, a nie brutalnego kina akcji. Autorem scenariusza jest Tom Jenkins.
W głównej roli wystąpi Diego Tinoco
, którego możecie znać z filmu Tomasza Bagińskiego
"Rycerze Zodiaku
".
Nie jest jasne, czy tytuł filmu się utrzyma. W przygotowaniu jest bowiem także inny "The Gunfighter"
. To remake westernu z Gregorym Peckiem
znanym w Polsce pod tytułem "Jim Ringo
".
Zwiastun filmu "Powiedz to inaczej", który wyreżyserował Patrick Perez Vidauri