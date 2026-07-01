"Citizen Vigilante" ma dystrybutora! Uwe Boll opowiada o kulisach wrzucenia filmu na X

Wygląda na to, że są już pierwsze efekty akcji Elona Muska, który wrzucił na X film Uwe Bolla "Citizen Vigilante". Jak donosi portal Variety, film właśnie zyskał globalnego dystrybutora.
Prawa do dystrybucji "Citizen Vigilante" sprzedane
Prawa do dystrybucji filmu na świecie kupiła firma Quiver Distribution. Już wcześniej była ona dystrybutorem na Amerykę Północną, gdzie "Citizen Vigilante
" miał swoją premierę 19 czerwca. Teraz Quiver przejął prawa na prawie cały świat. Prawie, ponieważ nie wchodzą w nie terytoria niemieckojęzyczne, Wielka Brytania, Korea Południowa oraz Tajwan. Na razie nie jest jasne, jakie plany realnej dystrybucji ma Quiver wobec "Citizen Vigilante".
Należy się jednak spodziewać raczej dystrybucji cyfrowej niż kinowej. W Ameryce film jest dostępny na takich platformach jak iTunes, Prime Video, Fandango i Google Play. Jak ujawnił Boll
portalowi Variety, wpływy z dystrybucji wyniosły dotąd około 600 tys. dolarów.
Tymczasem budżet filmu to ok. 2 mln dolarów.
Getty Images © Albert L. Ortega
Jak doszło do pokazania "Citizen Vigilante" na X?
W rozmowie z portalem Variety Uwe Boll
, reżyser "Citizen Vigilante
", ujawnił kulisy wrzucenia filmu w całości na dwa dni na X. Niemiecki filmowiec przyznaje, że Elon Musk nie skontaktował się z nim bezpośrednio. Zamiast tego zwrócił się o zgodę na pokazanie filmu do operatora amerykańskiego podcastu Bolla
, a on przekazał prośbę reżyserowi. Boll przyznaje, że wahał się
: Pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: czy to ostatecznie przynosi więcej pieniędzy, czy raczej kosztuje mnie bardzo dużo pieniędzy? Wiesz, zyskujesz spory rozgłos, ale nie przekłada się to na wpływy. Dwie rzeczy przekonały go do wyrażenia zgody.
Po pierwsze fakt, że poza dystrybutorami w Korei Południowej, Tajwanie i Wielkiej Brytanii nikt nie wyraził zainteresowanie filmem. Po drugie, obawiał się, że Musk szybko straci tematem zainteresowanie i jedyna szansa na zyskanie darmowego rozgłosu przepadnie.
"Citizen Vigilante
" to historia mężczyzny, który ma dość problemów związanych z rosnącą falą przemocy i przestępczości. Staje się więc samozwańczym mścicielem, a jego głównymi ofiarami są imigranci. Jego działania przynoszą mu rosnącą sławę w mediach. Wkrótce tropem bohatera rusza agent Interpolu... Gwiazdą filmu jest Armie Hammer
.
Zwiastun filmu "Citizen Vigilante"