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"Civil War" przewidziało zwycięstwo Demokratów w Teksasie? A może "Red, White & Royal Blue"?

Deadline, The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Civil+War%22+przewidzia%C5%82o+zwyci%C4%99stwo+Demokrat%C3%B3w+w+Teksasie+A+mo%C5%BCe+%22Red%2C+White+%26+Royal+Blue%22-169509
&quot;Civil War&quot; przewidziało zwycięstwo Demokratów w Teksasie? A może &quot;Red, White &amp; Royal Blue&quot;?
We wtorek odbyły się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Zakończyły się one przejęciem większości w Kongresie przez Demokratów. Jednym z historycznych wydarzeń okazało się zwycięstwo Jamesa Talarico w wyborach do Senatu. Kiedy ostatni raz Demokrata wygrywał wybory senackie w Teksasie, Talarico nie było jeszcze na świecie. Na jego zwycięstwo już reagują fani różnych dzieł popkultury, licytując się, kto był prorokiem i przewidział triumf Demokratów w tym stanie.

"Civil War" to film proroczy?



W sieci trenduje głównie film Alexa Garlanda "Civil War". Obraz opowiadał o Ameryce niedalekiej przyszłości, w której Teksas i Kalifornia łączą siły, by walczyć z dyktatorskimi zapędami władz w Waszyngtonie.

Istnieje faszystowski prezydent, który podeptał Konstytucję i zaatakował obywateli. I to jest bardzo jasne i jednoznaczne stwierdzenie. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego Teksas i Kalifornia mogłyby zawrzeć sojusz i odłożyć na bok dzielące je różnice polityczne, odpowiedź byłaby w tym zawarta – tak mówił Garland, kiedy film wchodził do kin.

Dziś "Civil War" nazywane jest w sieci filmem proroczym.



Zwiastun filmu "Civil War"


James Talarico jak bohater "Red, White & Royal Blue"



Jednak fani książki i filmu "Red, White & Royal Blue" wskazują, że to właśnie to dzieło popkultury idealnie oddaje sytuację w Teksasie.

Jednym z bohaterów książki i filmu jest Alex Claremont-Diaz. Syn prezydentki USA chce pomóc matce w walce o reelekcję. Przygotował więc ambitny plan oddolnego przekonania Teksańczyków, by głosowali na Demokratów.

W mediach społecznościowych roi się od wpisów świętujących zwycięstwo Demokratów w Teksasie i twierdzących, że to wszystko jest zasługą Alexa Claremont-Diaza.

Zwiastun filmu "Red, White & Royal Blue"




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