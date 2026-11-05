"Civil War" przewidziało zwycięstwo Demokratów w Teksasie? A może "Red, White & Royal Blue"?

We wtorek odbyły się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. Zakończyły się one przejęciem większości w Kongresie przez Demokratów. Jednym z historycznych wydarzeń okazało się zwycięstwo Jamesa Talarico w wyborach do Senatu. Kiedy ostatni raz Demokrata wygrywał wybory senackie w Teksasie, Talarico nie było jeszcze na świecie. Na jego zwycięstwo już reagują fani różnych dzieł popkultury, licytując się, kto był prorokiem i przewidział triumf Demokratów w tym stanie.
"Civil War" to film proroczy?
W sieci trenduje głównie film Alexa Garlanda "Civil War"
. Obraz opowiadał o Ameryce niedalekiej przyszłości, w której Teksas i Kalifornia łączą siły, by walczyć z dyktatorskimi zapędami władz w Waszyngtonie.
Istnieje faszystowski prezydent, który podeptał Konstytucję i zaatakował obywateli. I to jest bardzo jasne i jednoznaczne stwierdzenie. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego Teksas i Kalifornia mogłyby zawrzeć sojusz i odłożyć na bok dzielące je różnice polityczne, odpowiedź byłaby w tym zawarta
– tak mówił Garland
, kiedy film wchodził do kin.
Dziś "Civil War
" nazywane jest w sieci filmem proroczym.
Zwiastun filmu "Civil War"
James Talarico jak bohater "Red, White & Royal Blue"
Jednak fani książki i filmu "Red, White & Royal Blue"
wskazują, że to właśnie to dzieło popkultury idealnie oddaje sytuację w Teksasie.
Jednym z bohaterów książki i filmu jest Alex Claremont-Diaz. Syn prezydentki USA chce pomóc matce w walce o reelekcję. Przygotował więc ambitny plan oddolnego przekonania Teksańczyków, by głosowali na Demokratów.
W mediach społecznościowych roi się od wpisów świętujących zwycięstwo Demokratów w Teksasie i twierdzących, że to wszystko jest zasługą Alexa Claremont-Diaza.
Zwiastun filmu "Red, White & Royal Blue"