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"Clang": Kurt Russell w kryminale Paula Schradera. Reżyseruje Mark Pellington

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Clang%22%3A+Kurt+Russell+w+kryminale+Paula+Schradera.+Re%C5%BCyseruje+Mark+Pellington-169018
&quot;Clang&quot;: Kurt Russell w kryminale Paula Schradera. Reżyseruje Mark Pellington
źródło: Getty Images
autor: Barry Brecheisen
Paul Schrader pracuje nad nowym filmem – opowiadającym o demencji kryminałem "Clang". Wiadomo, że bohaterami będą ojciec i syn, a w jednej z głównych ról zobaczymy Kurta Russella.

"Clang": Co wiemy o nowym projekcie Paula Schradera?


"Clang" został ogłoszony przez reżysera Marka Pellingtona na jego oficjalnej stronie internetowej. Udział Russella potwierdzili jego agenci. Schrader mówił już, że jest to jeden z projektów, nad którymi pracuje. Zakładano wówczas, że nie tylko pisze scenariusz, ale będzie też chciał reżyserować. 

Ostatnie role Kurta Russella. Zobacz zwiastun "Wszystkich moich wrogów"


Kurta Russella mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w serialach "Madison" i "Monarch: Dziedzictwo potworów" oraz wyreżyserowanym przez Andrew Pattersona kryminale "Wszyscy moi wrogowie" (zwiastun poniżej). 



Skąd znamy Marka Pellingtona?


Mark Pellington zaczynał karierę jako reżyser teledysków. Współpracował m.in. z Pearl Jamem, INXS, Alice in Chains, Leonardem Cohenem, Jonem Bon Jovim czy Bruce'em Springsteenem. W jego CV znajdziemy takie filmy jak "Na całość", "Arlington Road", "Przepowiednia", "Henry Poole powrócił", "I Melt with You" czy "Ostatnie słowo". Pracował też przy takich serialach jak "Dowody zbrodni" czy "Szkarłatna wdowa".

GettyImages-2295237797.jpg Getty Images © Laurent KOFFEL

Skąd znamy Paula Schradera?


Paul Schrader to amerykański scenarzysta i reżyser. Najlepiej znany jest ze współpracy z Martinem Scorsesem, dla którego napisał takie filmy jak "Taksówkarz", "Wściekły Byk" (wspólnie z Mardikiem Martinem), "Ostatnie kuszenie Chrystusa" czy "Ciemna strona miasta". Jako reżyser zrealizował takie filmy jak "Amerykański żigolak", "Ludzie-koty", "Mishima", "Światłość dnia", "Pierwszy reformowany" czy "Hazardzista". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat "The Basics of Philosophy", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji. 

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