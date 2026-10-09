"Clang": Kurt Russell w kryminale Paula Schradera. Reżyseruje Mark Pellington

Paul Schrader pracuje nad nowym filmem – opowiadającym o demencji kryminałem "Clang". Wiadomo, że bohaterami będą ojciec i syn, a w jednej z głównych ról zobaczymy Kurta Russella.
"Clang": Co wiemy o nowym projekcie Paula Schradera?
"Clang
" został ogłoszony przez reżysera Marka Pellingtona
na jego oficjalnej stronie internetowej. Udział Russella
potwierdzili jego agenci. Schrader
mówił już, że jest to jeden z projektów, nad którymi pracuje. Zakładano wówczas, że nie tylko pisze scenariusz, ale będzie też chciał reżyserować.
Ostatnie role Kurta Russella. Zobacz zwiastun "Wszystkich moich wrogów"Kurta Russella
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w serialach "Madison
" i "Monarch: Dziedzictwo potworów
" oraz wyreżyserowanym przez Andrew Pattersona
kryminale "Wszyscy moi wrogowie
" (zwiastun poniżej).
Skąd znamy Marka Pellingtona?Mark Pellington
zaczynał karierę jako reżyser teledysków. Współpracował m.in. z Pearl Jamem
, INXS
, Alice in Chains
, Leonardem Cohenem
, Jonem Bon Jovim
czy Bruce'em Springsteenem
. W jego CV znajdziemy takie filmy jak "Na całość
", "Arlington Road
", "Przepowiednia
", "Henry Poole powrócił
", "I Melt with You
" czy "Ostatnie słowo
". Pracował też przy takich serialach jak "Dowody zbrodni
" czy "Szkarłatna wdowa
".
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Skąd znamy Paula Schradera?Paul Schrader
to amerykański scenarzysta i reżyser. Najlepiej znany jest ze współpracy z Martinem Scorsesem
, dla którego napisał takie filmy jak "Taksówkarz
", "Wściekły Byk
" (wspólnie z Mardikiem Martinem
), "Ostatnie kuszenie Chrystusa
" czy "Ciemna strona miasta
". Jako reżyser zrealizował takie filmy jak "Amerykański żigolak
", "Ludzie-koty
", "Mishima
", "Światłość dnia
", "Pierwszy reformowany
" czy "Hazardzista
". Aktualnie jego filmografię zamyka dramat "The Basics of Philosophy
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Wenecji.