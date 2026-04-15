"Clayface": na CinemaConie pokazano pierwszą zapowiedź filmu
Filmy

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Clayface%22%3A+Film+DC+z+Tomem+Rhysem+Harriesem+z+now%C4%85+zapowiedzi%C4%85+na+CinemaConie-166099
Pisaliśmy dziś, że podczas CinemaConu studio Warner Bros. zaprezentowało nowe fragmenty "Supergirl", ale to nie jedyna produkcja DC, którą tam promowano. Pokazano także pierwsze fragmenty filmu "Clayface". Materiał przedstawił współszef DC Studios Peter Safran.

Co pokazano w zapowiedzi "Clayface'a"?




Jak czytamy w relacjach (bo zwiastun nie został jeszcze udostępniony w sieci) krótki, pozbawiony dialogów teaser otwiera ujęcie zdeformowanego mężczyzny z zakrwawioną twarzą owiniętą bandażami. Następnie widzowie oglądają serię retrospekcji prowadzących do tego momentu, by w finale zobaczyć, jak bohater - grany przez Toma Rhysa Harriesa - ściera z twarzy "maskę", odsłaniając całkowicie pustą powierzchnię.

Twórcy jasno stawiają na horror. Film ma być stosunkowo kameralny (budżet to około 40 mln dolarów), a jego bohaterem jest znany z komiksów DC przeciwnik Batmana, potrafiący zmieniać kształt.

Za scenariusz odpowiada Mike Flanagan, twórca kojarzony z gatunkiem grozy, natomiast reżyseruje James Watkins. Producentem jest m.in. Matt Reeves, twórca "Batmana" z Robertem Pattinsonem. .

Postać Clayface’a zadebiutowała w komiksach już w 1940 roku, ale dopiero teraz doczeka się pełnoprawnej filmowej interpretacji w ramach nowego uniwersum DC. Intepretację tej postaci mogliśmy oglądać także w animowanym serialu "Koszmarne komando".

Premiera zaplanowana jest na 11 października.

"Koszmarne komando" - zwiastun



