"Clayface": reżyser "Nie mów zła" James Watkins nakręci horror dla DC Studios

"Clayface": co wiemy o filmie?

W komiksach DC Clayface to przydomek, który nosiło kilka różnych postaci. Pierwsza z nich pojawiła się już w 1940 roku. Najważniejszą mocą bohatera przedstawianego najczęściej jako amorficzna breja była zmiana kształtu ciała. W serialu " Gotham " Clayface'a zagrał Brian McManamon . Złoczyńca pojawiał się także w różnych animacjach - ostatnio głosu użyczył mu Alan Tudyk w serialu " Harley Quinn ".Jak podaje serwis World of Reel, bohaterem kinowego "Clayface" będzie aktor filmów klasy B, który nie potrafi pogodzić się z faktem, że jego popularność przygasła. Aby ratować karierę, mężczyzna decyduje się poddać eksperymentalnej kuracji, której skutki okazują się jednak katastrofalne. Projekt zapowiadany jest jako połączenie horroru i tragedii.Budżet filmu wyniesie ponoć 40 milionów dolarów, co nie jest dużą kwotą jak na ekranizację komiksu. Premierę zaplanowano na 11 września 2026 roku.