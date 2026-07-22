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"Clayface" odsłania twarz. Pełny zwiastun pierwszego horroru DC z kategorią R

youtube.com / autor: /
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&quot;Clayface&quot; odsłania twarz. Pełny zwiastun pierwszego horroru DC z kategorią R
źródło: Materiały prasowe
"Clayface" w ostatnim kwartale roku trafi na ekrany kin. Na trzy miesiące od kinowej premiery filmu i trzy miesiące po premierze teasera, twórcy postanowili opublikować dziś pierwszy, pełny zwiastun nadchodzącego horroru DC. W odróżnieniu od poprzedniego spotu, pełny materiał ujawnia genezę bohatera, zarysowuje filmowy konflikt i wyznacza wyjątkowy jak na adaptację komiksu ton produkcji. Pełny zwiastun możecie zobaczyć poniżej.

"Clayface" – zwiastun filmu





"Clayface" – co wiemy o filmie?



Bohaterem filmu "Clayface" jest młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany, a jego twarz – koszmarnie zdeformowana. Gdy już wydaje się, że jego kariera legła w gruzach, mężczyzna dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać dawną twarz. Terapia kończy się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.

Główną rolę zagrał w filmie Tom Rhys Harries, a premiera filmu zaplanowana jest 23 października. 



Czy "Clayface" to horror?



Twórcy jasno stawiają na horror – tym razem studio przedstawi historię człowieka, który największą walkę musi najpierw stoczyć nie z superzłoczyńcą, a ze samym sobą. Film ma być stosunkowo kameralny (budżet to około 40 mln dolarów), a jego bohaterem jest znany z komiksów DC przeciwnik Batmana, potrafiący zmieniać kształt. Jeśli odpychający zwiastun produkcji Was o tym nie zapewnił – tak, "Clayface" posiada kategorię wiekową R.

Za scenariusz odpowiada Mike Flanagan, twórca kojarzony z gatunkiem grozy, natomiast reżyseruje James Watkins. Producentem jest m.in. Matt Reeves, twórca "Batmana" z Robertem Pattinsonem.

Postać Clayface’a zadebiutowała w komiksach już w 1940 roku, ale dopiero teraz doczeka się pełnoprawnej filmowej interpretacji w ramach nowego uniwersum DC. Intepretację tej postaci mogliśmy oglądać także w animowanym serialu "Koszmarne komando".

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