"Clayface" odsłania twarz. Pełny zwiastun pierwszego horroru DC z kategorią R

"Clayface
" w ostatnim kwartale roku trafi na ekrany kin. Na trzy miesiące od kinowej premiery filmu i trzy miesiące po premierze teasera, twórcy postanowili opublikować dziś pierwszy, pełny zwiastun nadchodzącego horroru DC. W odróżnieniu od poprzedniego spotu, pełny materiał ujawnia genezę bohatera, zarysowuje filmowy konflikt i wyznacza wyjątkowy jak na adaptację komiksu ton produkcji. Pełny zwiastun możecie zobaczyć poniżej.
"Clayface" – zwiastun filmu
"Clayface" – co wiemy o filmie?
Bohaterem filmu "Clayface
" jest młody, obiecujący aktor Matt Hagen. Pewnego dnia zostaje zaatakowany, a jego twarz – koszmarnie zdeformowana. Gdy już wydaje się, że jego kariera legła w gruzach, mężczyzna dostaje okazję poddania się eksperymentalnej procedurze, która pozwala mu odzyskać dawną twarz. Terapia kończy się sukcesem... a przynajmniej tak się wydaje na początku. Wkrótce okazuje się, że ma ona koszmarne efekty uboczne, które zmieniają bohatera w monstrum.
Główną rolę zagrał w filmie Tom Rhys Harries
, a premiera filmu zaplanowana jest 23 października.
Czy "Clayface" to horror?
Twórcy jasno stawiają na horror – tym razem studio przedstawi historię człowieka, który największą walkę musi najpierw stoczyć nie z superzłoczyńcą, a ze samym sobą. Film ma być stosunkowo kameralny (budżet to około 40 mln dolarów), a jego bohaterem jest znany z komiksów DC przeciwnik Batmana
, potrafiący zmieniać kształt. Jeśli odpychający zwiastun produkcji Was o tym nie zapewnił – tak, "Clayface
" posiada kategorię wiekową R.
Za scenariusz odpowiada Mike Flanagan
, twórca kojarzony z gatunkiem grozy, natomiast reżyseruje James Watkins
. Producentem jest m.in. Matt Reeves
, twórca "Batmana
" z Robertem Pattinsonem
.
Postać Clayface’a
zadebiutowała w komiksach już w 1940 roku, ale dopiero teraz doczeka się pełnoprawnej filmowej interpretacji w ramach nowego uniwersum DC. Intepretację tej postaci mogliśmy oglądać także w animowanym serialu "Koszmarne komando
".