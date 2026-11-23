Cykl życia filmu wygląda dziś następująco: premiera kinowa, dostępność w streamingu na dodatkową opłatą, dostępność na platformach VOD w ramach abonamentu. W tę drugą fazę powoli wchodzi "Clayface". Właśnie poznaliśmy datę premiery na VOD.
"Clayface" w drodze na VOD. Znamy datę premiery
"Clayface
" trafi do streamingu już 8 grudnia. Najpierw będzie można kupić dostęp do filmu lub wypożyczyć go za dodatkową opłatą. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie udostępniony do obejrzenia w ramach abonamentu.
Co ciekawe, ze wszystkich produkcji DC, które powstały pod skrzydłami duetu James Gunn
i Peter Safran
, to właśnie na "Clayface'a
" poczekamy najdłużej – od premiery kinowej do wejścia tytuły na streaming minie 45 dni. W przypadku "Supermana
" było to 35 dni, a "Supergirl
" – 32 dni.
Zobacz zwiastun filmu "Clayface"
"Clayface
" trafił na ekrany w październiku. W tytułowego bohatera wcielił się Tom Rhys Harries
, któremu partnerowali m.in. Naomi Ackie
, Max Minghella
i Eddie Marsan
. Przypominamy zwiastun:
Błyskawiczna kariera Matta Hagena
od dzieciaka z ulic Gotham do gwiazdy Hollywood zostaje brutalnie przerwana, gdy działania lokalnego bossa przestępczego pozostawiają go trwale oszpeconym. Odrzucony przez otoczenie i pozbawiony wszystkiego, sięga po przełomową terapię, która przywraca mu dawny wygląd. Jednak wraz z odzyskaną twarzą przychodzą nieoczekiwane konsekwencje. Zaburzone postrzeganie rzeczywistości popycha Matta
na ścieżkę wyniszczającej zemsty, która stopniowo przejmuje kontrolę nad jego życiem.