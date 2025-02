Mike Flanagan nie będzie reżyserem horroru z DC

"Clayface" – horror w uniwersum DC, kto go wyreżyseruje?

na poważnie zaczęło się mówić w 2023 roku. W ubiegłym roku zostały one potwierdzone, kiedy ogłoszono, że mistrz współczesnego horroru Mike Flanagan został zatrudniony do napisania scenariusza.Teraz portal Deadline donosi, kto może film wyreżyserować. Podobno jest dwóch kandydatów. Oto oni:W komiksach DC Clayface to przydomek, który nosiło kilka różnych postaci. Pierwszy z nich pojawił się już w 1940 roku. Najważniejszą mocą postaci przedstawianej najczęściej jako amorficzna breja była zmiana kształtu ciała. W serialu " Gotham " bohatera zagrał Brian McManamon Clayface pojawiał się także w różnych animacjach - ostatnio głosu użyczył mu Alan Tudyk w serialu " Harley Quinn ".W filmie nie ma być złoczyńcą, a raczej postacią tragiczną. Oficjalnie jednak na temat fabuły nic nie wiemy.