"Cliff Booth", "Werwulf" i "Shrek 5" z kategoriami wiekowymi. Bez zaskoczeń?

Amerykańskie Stowarzyszenie Filmowe (MPA) opublikowało najnowsze klasyfikacje wiekowe nadchodzących premier filmowych. Wśród nich znalazły się trzy głośne tytuły: "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" Davida Finchera, "Werwulf" Roberta Eggersa oraz "Shrek 5". Dwa pierwsze filmy otrzymały kategorię R, co oznacza, że widzowie poniżej 17. roku życia mogą oglądać je wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna. Nowa odsłona przygód poczciwego ogra została natomiast zakwalifikowana do kategorii PG.
"Cliff Booth" i "Werwulf" nie dla dzieci
W przypadku filmu Finchera
- kontynuacji "Pewnego razu... w Hollywood
" Quentina Tarantino
- decyzja MPA nie powinna być zaskoczeniem. Kategorię R przyznano produkcji ze względu na "mocne i niepokojące sceny przemocy, krwawe obrazy, wszechobecne wulgaryzmy, treści seksualne, nagość i używanie narkotyków". Film, w którym Brad Pitt
ponownie wciela się w kaskadera Cliffa Bootha, zadebiutuje w kinach Imax 25 listopada. Jego pierwszy oficjalny pokaz odbędzie się w najbliższą sobotę w siedzibie Amerykańskiej Gildii Reżyserów (DGA). Uzyskanie klasyfikacji wiekowej oznacza, że produkcja ma już ukończoną wersję przeznaczoną do dystrybucji.
W przypadku "Werwulfa
" uzasadnienie MPA wymienia "intensywną, krwawą i niepokojącą przemoc, makabryczne sceny, napaść seksualną, dosłowną nagość i wyraziste treści seksualne". To najbardziej restrykcyjny opis klasyfikacji wiekowej spośród dotychczasowych filmów Roberta Eggersa
. Twórca "Lighthouse
" i "Nosferatu
" zapowiadał wcześniej, że będzie to jego najmroczniejsze dzieło. Produkcja studia Focus Features trafi do amerykańskich kin 25 grudnia. Polską premierę zaplanowano na 8 stycznia 2027.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku "Shreka 5
". Kolejna odsłona animowanej serii otrzymała kategorię PG ze względu na "rubaszne i dwuznaczne treści, sceny akcji, przemoc, wulgaryzmy oraz przerażające obrazy". Premiera filmu została wyznaczona na 30 czerwca 2027 roku. Pierwotnie produkcja miała trafić do kin 18 grudnia 2026 roku, jednak DreamWorks zdecydowało się przesunąć debiut w kinach, by uniknąć konkurencji z "Diuną: Częścią trzecią
" i "Avengers: Doomsday
".
"Zwiastun filmu "Werwulf"