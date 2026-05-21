"Cliff Booth". Ta decyzja platformy Netflix ucieszy fanów

Nie potwierdziły się wcześniej doniesienia o tym, że "Cliff Booth" trafi do kin w sierpniu. Netflix ogłosił datę premiery filmu. I jest ona późniejsza. Jest też i dobra wiadomość.
Kiedy zobaczymy sequel "Pewnego razu... w Hollywood"
Dobra wiadomość, to w zasadzie fantastyczna wiadomość. Otóż Netflix zdecydował, że "Cliff Booth"
trafi najpierw do kin. Od 25 listopada film będzie dostępny na całym świecie w kinach IMAX
. Oznacza to, że przejął on datę (i miejscówkę) po "Narnii
" Grety Gerwig
, które to widowisko przesunięto na późniejszy termin. "Cliff Booth"
będzie dostępny w kinach IMAX przez dwa tygodnie. Na platformie Netflix zadebiutuje w sam raz na święta Bożego Narodzenia, 23 grudnia.
O filmie "Cliff Booth"
Oficjalnie o filmie wciąż praktycznie nic nie wiemy. Pewne jest tylko to, że zobaczymy w nim dalsze losy Cliffa Bootha
, w którego ponownie wcielił się Brad Pitt
.
Za reżyserię filmu odpowiadał David Fincher
. Przy scenariuszu pracował zaś Quentin Tarantino
, czyli autor "Pewnego razu... w Hollywood
". Mówi się, że obraz kosztował co najmniej 200 milionów dolarów.
W obsadzie są również Carla Gugino
, Yahya Abdul-Mateen II
, Elizabeth Debicki
, Scott Caan
, Corey Fogelmanis
i Karren Karagulian
.
Teaser filmu "Cliff Booth"