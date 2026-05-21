"Cliff Booth". Ta decyzja platformy Netflix ucieszy fanów
"Cliff Booth". Ta decyzja platformy Netflix ucieszy fanów

Nie potwierdziły się wcześniej doniesienia o tym, że "Cliff Booth" trafi do kin w sierpniu. Netflix ogłosił datę premiery filmu. I jest ona późniejsza. Jest też i dobra wiadomość.

Dobra wiadomość, to w zasadzie fantastyczna wiadomość. Otóż Netflix zdecydował, że "Cliff Booth" trafi najpierw do kin. Od 25 listopada film będzie dostępny na całym świecie w kinach IMAX. Oznacza to, że przejął on datę (i miejscówkę) po "Narnii" Grety Gerwig, które to widowisko przesunięto na późniejszy termin.

"Cliff Booth" będzie dostępny w kinach IMAX przez dwa tygodnie. Na platformie Netflix zadebiutuje w sam raz na święta Bożego Narodzenia, 23 grudnia.


Oficjalnie o filmie wciąż praktycznie nic nie wiemy. Pewne jest tylko to, że zobaczymy w nim dalsze losy Cliffa Bootha, w którego ponownie wcielił się Brad Pitt.

Za reżyserię filmu odpowiadał David Fincher. Przy scenariuszu pracował zaś Quentin Tarantino, czyli autor "Pewnego razu... w Hollywood". Mówi się, że obraz kosztował co najmniej 200 milionów dolarów.

W obsadzie są również Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Corey Fogelmanis i Karren Karagulian.

