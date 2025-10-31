"Coś we mnie siedzi" – horrory cielesne w listopadzie i grudniu w kinie Iluzjon

Straszne rzeczy, jakie dziać się mogą z ciałem – ranionym, zdeformowanym, zainfekowanym, mutującym – będą tematem nowego przeglądu Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego. Od listopada do połowy grudnia Kino Iluzjon prezentować będzie horrory cielesne (body horror), filmy wpisujące się w nurt kina grozy, które zainteresowanie ciałem przemieniło w obsesję. Przegląd "Coś we mnie siedzi" zaprezentuje całe spektrum tego podgatunku – jego ewolucję, konteksty kulturowe, filmowe klasyki i współczesne reinterpretacje. Cykl zainicjuje w niedzielę 2 listopada "Plazma" (1988) Chucka Russella. Wszystkie pokazy poprzedzone są filmoznawczymi prelekcjami.
Kino grozy od zawsze zainteresowane było ciałem – potwornym lub kruchym, które można było ranić, przecinać czy spożywać. Horrory cielesne, przemieniając to zainteresowanie w obsesję, wywracają ciała na nice – czysto materialnie, ale i filozoficznie, zastanawiając się nad tym, jaka jest relacja człowieka z tym, co pod skórą. Z bólem, pożądaniem, chorobą czy dojrzewaniem. Przegląd "Coś we mnie siedzi"
to body horror
w mocnej pigułce: wybrane filmy odzwierciedlają historyczną ewolucję tego podgatunku kina grozy, jego kulturowe zróżnicowanie – poza znanymi produkcjami amerykańskimi pokażemy dzieła japońskie czy polskie, produkcje B-klasowe i filmy festiwalowe, a także współczesne przepisania feministyczne, trans- i posthumanistyczne. Kino mistrzów – Davida Cronenberga
czy Johna Carpentera
– łączy się tu z dokonaniami współczesnych twórców i twórczyń, jak Julia Ducournau
i Jane Schoenbrun
. "Coś we mnie siedzi"
odzwierciedla też gatunkowe lejtmotywy, najważniejsze tematy płynące w krwioobiegu horrorów cielesnych.
One też wyznaczają ramy przeglądu, który rozpocznie się od sprowadzenia ciała do jego organicznych podstaw, poza anatomiczną normę – pulsującego, zmieniającego się czy agresywnie rozlewającego się w innych ciałach. Po hasłem "Groźna materia"
pokażemy "Plazmę"
(1988) Chucka Russella
, remake klasyka z 1958 roku przekształcający dość niewinną opowieść science fiction o skutkach upadku meteorytu w brutalny horror cielesny z politycznym podtekstem oraz kultowe "Coś"
(1982) Johna Carpentera
, rozgrywające się wśród lodów Antarktydy studium paranoicznego strachu przed rozpuszczeniem swojego "ja" w obcej materii. Inny legendarny klasyk gatunku, cyberpunkowy "Tetsuo – człowiek z żelaza"
(1989) Shiny’i Tsukamoto
, razem z nagrodzonym Złotą Palmą, brawurowo łączącym gatunki i stylistyki "Titane"
(2021) Julii Ducournau
, wpisują się w temat "Tkanka i metal"
, eksponując relacje ciała z tym, co sztuczne – zimne, nieorganiczne, ale scalające się coraz mocniej ze współczesnym człowiekiem, zmieniające jego tożsamość i formy bycia w świecie. Ludzka anatomia zostaje również zdeformowana w filmach reprezentujących "Media dotykowe"
, jak "W blasku ekranu"
(2024) Jane Schoenbrun
, onirycznej i hipnotycznej opowieści o dojrzewaniu w epoce telewizyjnych obsesji i fantazji, gdzie zaciera się granica między rzeczywistością i wyobraźnią, a ciało i osobowość ulegają stopniowemu rozpadowi.
Pod hasłem "Ból i rozkosz"
kryją się filmy podszyte refleksją o kulturze ograniczającej potrzeby ciała: "Gorzki"
(2009), kinowy debiut małżeńskiej pary Hélène Cattet i Bruno Forzaniego, wykorzystująca konwencje giallo, czyli krwawych włoskich horrorów, rozpisana na 3 akty opowieść o kobiecości oraz "Zza światów"
(1986) Stuarta Gordona
– historia bardzo szalonego naukowca będąca jedną z najlepszych ekranizacji prozy H.P. Lovecrafta
, klasyka literatury grozy. W zestawie znajdą się też horrory cielesne reprezentujące "Anatomię choroby"
– opowieści o ciałach zainfekowanych i zarażających rzeczywistość, gdzie umysł ustępuje degradującej się biologiczności. Przegląd "Coś we mnie siedzi"
zakończą "Koszmary dojrzewania",
czyli filmy, w których ciało wymyka się spod kontroli i zaczyna wydawać rozkazy, co jest procesem równie naturalnym, co radykalnym, czego przykładem m.in. wykorzystujące konwencje horroru i baśni "Pisklę"
(2022) Hanny Bergholm
.
Uzupełnieniem przeglądu jest kolekcja podejmujących podobne tematy animacji – jak "Film grozy"
(1976) Juliana Józefa Antonisza
, "Wolność nogi"
(1988) Piotra Dumały
czy "Kompleks"
(2014) Natalii Dziedzic
– w serwisie Ninateka.pl
.
