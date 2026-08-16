"Coco 2" nadchodzi! Znamy datę premiery i pierwsze szczegóły fabuły

Mamy dobrą wiadomość dla fanów animacji Pixara "Coco". Podczas imprezy Disneya D23 raz jeszcze potwierdzono, że "Coco 2" nadchodzi. Co więcej, poznaliśmy pierwsze szczegóły fabuły.
Miguel nastolatkiem w "Coco 2"
Do tej pory wiedzieliśmy, że "Coco 2"
trafi do kin w 2029 roku. Podczas D23 zostało to doprecyzowane - premiera została wyznaczona na listopad 2029 roku
.
Ogłoszeniu towarzyszyła prezentacja grafiki koncepcyjnej z filmu, która ujawnia, że w "Coco 2" Miguel będzie nastolatkiem.
Tak się na niej prezentuje:
Na scenie imprezy D23 pojawił się Benjamin Bratt
, który potwierdził, że w filmie powróci Ernesto de la Cruz
. I to on będzie katalizatorem nowej przygody: Dla niektórych Miguel to mały szkodnik, który zrujnował karierę i zaprzepaścił całe dziedzictwo
- powiedział Bratt
w czasie prezentacji "Coco 2"
na D23. - Ernesto de la Cruz wraca, żeby się zemścić, i wysyła Miguela w kolejną przygodę do Krainy Umarłych. Jak na ironię, los najwyraźniej ma poczucie humoru, bo Miguel będzie musiał połączyć siły z pewnym przystojnym supergwiazdorem: ze mną.
Lee Unkrich
i Adrian Molina
, którzy wyreżyserowali "Coco
", powrócą jako reżyserzy kontynuacji.
Pierwszy "Coco
" był w 2017 sporym kinowym hitem. Animacja zarobiła na całym świecie ponad 800 milionów dolarów
.
Zwiastun filmu "Coco"