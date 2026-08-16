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"Coco 2" nadchodzi! Znamy datę premiery i pierwsze szczegóły fabuły

Variety / autor: /
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&quot;Coco 2&quot; nadchodzi! Znamy datę premiery i pierwsze szczegóły fabuły
Mamy dobrą wiadomość dla fanów animacji Pixara "Coco". Podczas imprezy Disneya D23 raz jeszcze potwierdzono, że "Coco 2" nadchodzi. Co więcej, poznaliśmy pierwsze szczegóły fabuły.

Miguel nastolatkiem w "Coco 2"



Do tej pory wiedzieliśmy, że "Coco 2" trafi do kin w 2029 roku. Podczas D23 zostało to doprecyzowane - premiera została wyznaczona na listopad 2029 roku.

Ogłoszeniu towarzyszyła prezentacja grafiki koncepcyjnej z filmu, która ujawnia, że w "Coco 2" Miguel będzie nastolatkiem. Tak się na niej prezentuje:


Na scenie imprezy D23 pojawił się Benjamin Bratt, który potwierdził, że w filmie powróci Ernesto de la Cruz. I to on będzie katalizatorem nowej przygody:

Dla niektórych Miguel to mały szkodnik, który zrujnował karierę i zaprzepaścił całe dziedzictwo - powiedział Bratt w czasie prezentacji "Coco 2" na D23. - Ernesto de la Cruz wraca, żeby się zemścić, i wysyła Miguela w kolejną przygodę do Krainy Umarłych. Jak na ironię, los najwyraźniej ma poczucie humoru, bo Miguel będzie musiał połączyć siły z pewnym przystojnym supergwiazdorem: ze mną.

Lee Unkrich i Adrian Molina, którzy wyreżyserowali "Coco", powrócą jako reżyserzy kontynuacji.

Pierwszy "Coco" był w 2017 sporym kinowym hitem. Animacja zarobiła na całym świecie ponad 800 milionów dolarów.

Zwiastun filmu "Coco"




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