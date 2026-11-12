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Brad Pitt zostanie bohaterem klasy robotniczej

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Connector%22%3A+Brad+Pitt+w+nowym+filmie+Dariusa+Mardera+%28%22Sound+of+Metal%22%29-169635
Brad Pitt zostanie bohaterem klasy robotniczej
źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Sukces "F1" zachęcił Brada Pitta i Apple Original Films do dalszej współpracy. Jak podaje Deadline, wytwórnia pracuje nad nowym projektem z udziałem gwiazdora.

"Connector": Brad Pitt w nowym filmie twórcy "Sound of Metal"


"Connector" przeniesie nas do Nowego Jorku lat 70. O fabule wiadomo niewiele. Pitt wcieli się w legendę klasy robotniczej – pracownika branży budowlanej specjalizującego się w pracy na ogromnych wysokościach. Będzie on musiał zmierzyć się z tajemniczymi i bardzo potężnymi siłami.

GettyImages-1177508705.jpg Getty Images © Ferda Demir

Autorami scenariusza są Darius Marder ("Sound of Metal") i jego siostra Nina. Po zobaczeniu pierwszej wersji tekstu Pitt miał zdecydować, że będzie to jego kolejny projekt, nad którym zamierza pracować w przyszłym roku. Aktor nie tylko zagra główną rolę, ale wraz z Dede Gardner i Jeremym Kleinerem będzie też jednym z producentów z ramienia swojego studia Plan B.

"F1: Film" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "F1". Brad Pitt wcielił się w nim w byłego kierowcę Formuły 1, który wraca z emerytury, by zostać mentorem młodego zawodnika. 



Ostatnie projekty Brada Pitta. Zobacz zwiastun "Samotnych wilków"


W ostatnich latach Brad Pitt wystąpił też m.in. w takich filmach jak "Zaginione miasto", "Bullet Train", "Babilon" czy "Samotne wilki" (zwiastun poniżej). Aktualnie jego filmografię zamyka survivalowy thriller "W sercu dziczy". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha". 


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