Brad Pitt zostanie bohaterem klasy robotniczej

Sukces "F1" zachęcił Brada Pitta i Apple Original Films do dalszej współpracy. Jak podaje Deadline, wytwórnia pracuje nad nowym projektem z udziałem gwiazdora.
"Connector": Brad Pitt w nowym filmie twórcy "Sound of Metal"
"Connector
" przeniesie nas do Nowego Jorku lat 70. O fabule wiadomo niewiele. Pitt
wcieli się w legendę klasy robotniczej – pracownika branży budowlanej specjalizującego się w pracy na ogromnych wysokościach. Będzie on musiał zmierzyć się z tajemniczymi i bardzo potężnymi siłami.
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Autorami scenariusza są Darius Marder
("Sound of Metal
") i jego siostra Nina
. Po zobaczeniu pierwszej wersji tekstu Pitt
miał zdecydować, że będzie to jego kolejny projekt, nad którym zamierza pracować w przyszłym roku. Aktor nie tylko zagra główną rolę, ale wraz z Dede Gardner
i Jeremym Kleinerem
będzie też jednym z producentów z ramienia swojego studia Plan B.
"F1: Film" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag
, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "F1
". Brad Pitt
wcielił się w nim w byłego kierowcę Formuły 1, który wraca z emerytury, by zostać mentorem młodego zawodnika.
Ostatnie projekty Brada Pitta. Zobacz zwiastun "Samotnych wilków"
W ostatnich latach Brad Pitt wystąpił też m.in. w takich filmach jak "Zaginione miasto", "Bullet Train", "Babilon" czy "Samotne wilki" (zwiastun poniżej). Aktualnie jego filmografię zamyka survivalowy thriller "W sercu dziczy". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha".