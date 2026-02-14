"Conviction": Elisabeth Moss jako szantażowana prawniczka w nowym serialu twórcy "Dr. House'a"

Elisabeth Moss zostanie gwiazdą thrillera prawniczego "Conviction". Projekt, nad którym pracuje studio 20th Television, powstaje dla Hulu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Elisabeth Moss jako prawnicza z mroczną przeszłością
"Conviction
" to adaptacja powieści Jacka Jordana pod tym samym tytułem. Moss
wcieli się w Neve Harper – ambitną prawniczkę. Na jej biurko trafia głośna sprawa mężczyzny oskarżonego o zabicie żony poprzez podpalenie domu. Bohaterka podejmuje się obrony, wierząc, że wygrana może odmienić jej karierę. Wkrótce pada ofiarą tajemniczego szantażysty. Aby nie dopuścić do ujawnienia mrocznej tajemnicy, która mogłaby zniszczyć jej życie, Neve będzie musiała złamać wszelkie zasady prawne i etyczne. Moss
nie tylko zagra główną rolę, ale będzie też pełniła obowiązki producentki wykonawczej wraz z showrunnerem Davidem Shore'em
("Dr House
") i Warrenem Littlefieldem
, z którym miała już okazję współpracować przy "Opowieści podręcznej
".
Ostatnie role Elisabeth Moss. Zwiastun "Kobiet niedoskonałych"Elisabeth Moss
najlepiej znana jest z roli June Osborne (Fredy) w "Opowieści podręcznej
". W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć ją też w serialach "Lśniące dziewczyny
" i "Za zasłoną
" oraz horrorze / czarnej komedii "Kuracja
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. thriller psychologiczny "Kobiety niedoskonałe
", którego pierwszy odcinek zadebiutuje na Apple TV już w marcu. Przypominamy zwiastun:
Kiedy morderstwo burzy życie trzech przyjaciółek, ich wieloletnia relacja zostaje poddana próbie, gdy śledztwo ujawnia szokujące fakty.