Kolejny film ze Stallone'em czeka remake

Nie jest to zupełnie nowy pomysł. O serialowej wersji pisaliśmy już w 2013 roku. Wtedy "Cop Land" miał powstać dla stacji Starz. Projekt nie doczekał się realizacji.
Jego twórca - James Mangold - najwyraźniej o nim nie zapomniał i teraz przekonał Paramount Television Studios i Miramax Television, by dali mu pieniądze na realizację serialu. Mangold to reżyser i scenarzysta oryginału. To ten film pozwolił mu zaistnieć w Hollywood.
Szczegóły fabuły nie są znane. Oryginalny "Cop Land" był historią Garrison, które nazywane jest miastem policjantów. Tu gliniarze są ponad prawem. Kłopoty zaczynają się od przypadkowej strzelaniny na nowojorskim moście. Policjant z Garrison Murray Babitch (Michael Rapaport) odruchowo sięga po broń i strzela, prowokując katastrofę, w której giną dwaj pasażerowie samochodu. Jego wuj, Ray Donlan (Harvey Keitel), szara eminencja miasteczka, stara się zatuszować sprawę. Niebawem w miasteczku pojawia się Moe Tiden (Robert De Niro), policjant z wydziału spraw wewnętrznych. Podejrzewa, że miejscowi stróże prawa są skorumpowani, potrzebuje tylko dowodów. Na wywiadowcę, który ma przeprowadzić śledztwo, wybiera szeryfa Garrison, Freddy'ego Heflina (Sylvester Stallone), marzącego o karierze policjanta.