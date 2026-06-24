"Cross": Ron Perlman dołącza do obsady 3. sezonu

Czas nie ima się aktorskiej motywacji Rona Perlmana. 76-letni aktor każdego roku występuje w kilku produkcjach filmowych czy telewizyjnych, stając się kolejnym żywym dowodem, że w tym fachu wiek potrafi nie grać większej roli. Portal Hollywood Reporter donosi dziś, że w swoim napiętym grafiku aktor będzie musiał zmieścić jeszcze jeden występ. Perlman dołącza bowiem do obsady trzeciego sezonu serialu "Cross".
Ron Perlman w serialu "Cross" – co wiemy?
Wierząc dziennikarzom, w trzecim sezonie "Cross
" Ron Perlman
stanie po dobrej stronie mocy, wcielając się w bezwzględnego stróża prawa. Jego bohater będzie nosił imię Herschel Zamora. Odegranie go przez Perlmana
będzie kontynuacją współpracy aktora z showrunnerem Benem Watkinsem
, z którym przed kilkoma laty stworzył serialową "Rękę Boga
". Jako Herschel Zamora, bohater Perlmana jest przede wszystkim policjantem, a dopiero potem kimkolwiek innym. Po serii niepokojących incydentów w pracy, oficer Zamora zostaje skierowany na terapię do dr. Alexa Crossa (Aldis Hodge). Gdy Cross zaczyna zagłębiać się w temat, uświadamia sobie, że Zamora może ukrywać coś znacznie bardziej niepokojącego niż tylko syndrom stresu pourazowego
– możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu producentów. "Cross"
to serial bazujący na liczącym 32 tomy cyklu powieści kryminalnych Jamesa Pattersona
, którego bohaterem jest Alex Cross. Tytułową postać gra znany z "Black Adam
" oraz "Pewnej nocy w Miami...
" Aldis Hodge
.
Alex Cross jest detektywem i psychologiem sądowym specjalizującym się w zgłębianiu umysłów seryjnych morderców. To człowiek pełen sprzeczności: kochający ojciec i głowa rodziny, a zarazem nieustępliwy śledczy, dla którego pogoń za zabójcami staje się obsesją. Desperacko pragnie miłości, ale po tym, jak jego żona została zamordowana, wydaje się niezdolny do stworzenia nowej relacji.
Warto przypomnieć, że "Cross
" jest jedną z najważniejszych franczyz platformy Prime Video. Serial już w momencie debiutu dobrze się oglądał, gromadząc 40-milionową widownię w ciągu 20 pierwszych dni wyświetlania. W 2025 roku był trzecią najchętniej oglądaną premierą Prime Video, w ponad 100 krajach plasując się na pierwszym miejscu rankingu oglądalności.
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