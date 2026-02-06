Jeremy Strong zmierzy się z kościelnym skandalem

Variety poinformowało, ze Jeremy Strong ma zagrać główną rolę w serialowej adaptacji powieści "Crossroads" autorstwa Jonathana Franzena . Aktor będzie nie tylko gwiazdą projektu, ale także producentem wykonawczym. Projekt rozwijany jest w Netfliksie.
O czym opowie "Crossroads"?
Serial opisywany jest jako pełny czarnego humoru, epicki dramat rodzinny, osadzony na początku lat 70. XX wieku. W centrum historii znajduje się pastor z amerykańskiego Środkowego Zachodu oraz jego rodzina, których życie zaczyna się rozpadać po skandalu w kościele. Każdy z bohaterów wyrusza własną drogą w poszukiwaniu wolności i spełnienia. Powieść "Crossroads"
ukazała się w 2021 roku i jest pierwszą częścią planowanej trylogii. Za scenariusz ekranizacji odpowiada Amy Herzog
("Sceny z życia małżeńskiego
"), która jest także producentką. Netflix na ten moment odmówił komentarza.
Jeśli serial dojdzie to skutku, będzie to kolejna adaptacja książki z udziałem Stronga
zrealizowana dla Netfliksa. Aktor obecnie pracuje nad serialem "The Boys From Brazil
", opartym na powieści Iry Levina
. W planach ma także występ w limitowanej serii "9/12" dla Paramount+, poświęconej przełomowej sprawie prawnej dotyczącej ratowników z 11 września. Aktora niedawno mogliśmy oglądać na ekranie w "Springsteen: Ocal mnie od nicości
", a do jego najbardziej ról należy Kendall Roy z "Sukcesji
".
