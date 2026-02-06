Newsy Seriale Jeremy Strong zmierzy się z kościelnym skandalem
VOD / Seriale

Jeremy Strong zmierzy się z kościelnym skandalem

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Crossroads%22%3A+Jeremy+Strong+wi%C4%85zany+z+g%C5%82%C3%B3wn%C4%85+rol%C4%85+w+serialu+Netfliksa-165058
Jeremy Strong zmierzy się z kościelnym skandalem
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Variety poinformowało, ze Jeremy Strong ma zagrać główną rolę w serialowej adaptacji powieści "Crossroads" autorstwa Jonathana Franzena . Aktor będzie nie tylko gwiazdą projektu, ale także producentem wykonawczym. Projekt rozwijany jest w Netfliksie. 

O czym opowie "Crossroads"?



GettyImages-2242704624.jpg Getty Images © Rodin Eckenroth


Serial opisywany jest jako pełny czarnego humoru, epicki dramat rodzinny, osadzony na początku lat 70. XX wieku. W centrum historii znajduje się pastor z amerykańskiego Środkowego Zachodu oraz jego rodzina, których życie zaczyna się rozpadać po skandalu w kościele. Każdy z bohaterów wyrusza własną drogą w poszukiwaniu wolności i spełnienia. Powieść "Crossroads" ukazała się w 2021 roku i jest pierwszą częścią planowanej trylogii. Za scenariusz ekranizacji odpowiada Amy Herzog ("Sceny z życia małżeńskiego"), która jest także producentką. Netflix na ten moment odmówił komentarza.

Jeśli serial dojdzie to skutku, będzie to kolejna adaptacja książki z udziałem Stronga zrealizowana dla Netfliksa. Aktor obecnie pracuje nad serialem "The Boys From Brazil", opartym na powieści Iry Levina. W planach ma także występ w limitowanej serii "9/12" dla Paramount+, poświęconej przełomowej sprawie prawnej dotyczącej ratowników z 11 września. Aktora niedawno mogliśmy oglądać na ekranie w "Springsteen: Ocal mnie od nicości", a do jego najbardziej ról należy Kendall Roy z "Sukcesji". 

"Sukcesja" - zwiastun



Powiązane artykuły Jeremy Strong

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Chalamet żałował, że żałował występu w filmie Allena?

3 komentarze
Filmy

"Władcy Wszechświata" będą dumnie głupkowaci? Są nowe zdjęcia

15 komentarzy
Gry

Bethesda i MachineGames odkrywają karty - Switch 2 z potężnym wsparciem wydawcy

Filmy

To ON zostanie nowym doktorem Caligari?

4 komentarze
Filmy

Javier Bardem i Kate Hudson zakochają się w sobie w Paryżu

2 komentarze
Filmy

Chris Hemsworth zamiast Tatuma w nadchodzącym filmie kryminalnym

Filmy

Gwiazda "Wikingów" w filmie o organizacji humanitarnej

4 komentarze