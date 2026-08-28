Nie tylko "Carrie". Prime Video chce więcej adaptacji Kinga

Proza Stephena Kinga to nieustające źródło inspiracji dla filmowców. Variety informuje o nowej adaptacji – sześcioodcinkowym serialu limitowanym, który powstaje dla platformy Prime Video.
Co wiemy o "Crouch End"?
"Crouch End
" powstanie na kanwie opowiadania po raz pierwszy wydanego w inspirowanym H.P. Lovecraftem
zbiorze "New Tales of the Cthulhu Mythos" z 1980 roku (później ukazało się ono też w "Nightmares & Dreamscapes"). Tytułowe Crouch End to dzielnica na przedmieściach Londynu, gdzie toczy się akcja. Bohaterką jest sławna aktorka Doris Freeman. Przybywa ona na posterunek policji, by zgłosić tajemnicze zaginięcie męża; twierdzi, że ze sprawą mają coś wspólnego dziwne zjawiska. Śledztwa podejmuje się inspektor Ted Vetter.
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"Crouch End" doczekało się już jednej adaptacji – w drugim odcinku serialowej antologii "Marzenia i koszmary
". Rola Doris Freeman przypadła wówczas Claire Forlani
(na zdjęciu wyżej). Nad scenariuszem nowej adaptacji pracuje Paul Tomalin
("Ciała
"), a krzesło reżysera zajmie Tom Shankland
("Wąż
", "Ród Guinnessów
"). Obaj będą pełnić także obowiązki producentów wykonawczych wraz z Damienem Timmerem
, Rebeccą Keane
i Benem Irvingiem
. Aktualnie trwają poszukiwania odtwórców głównych ról. Jak podaje Variety, casting budzi duże zainteresowanie.
Ostatnie adaptacje prozy Stephena Kinga
W ostatnich latach po prozę Stephena Kinga
sięgnęli m.in. Mike Flanagan
("Życie Chucka
", zmierzająca na Prime Video "Carrie
"), Osgood Perkins
("Małpa
"), Francis Lawrence
("Wielki marsz
") czy Edgar Wright
("Uciekinier
").
Zobacz zwiastun "Carrie"
Już w październiku na Prime Video trafi inna adaptacja powieści Kinga
– zrealizowany przez Mike'a Flanagana
serial "Carrie
" z Summer Howell
i Samanthą Sloyan
w rolach głównych. Przypominamy zwiastun: