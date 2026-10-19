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Jak "Crystal Lake" ma się do "Piątku trzynastego"? Showrunner tłumaczy zmiany w fabule

The Wrap / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Crystal+Lake%22%3A+Brad+Kane+o+zmianach+fabule+remake%27u+%22Pi%C4%85tku+trzynastego%22-169178
Jak &quot;Crystal Lake&quot; ma się do &quot;Piątku trzynastego&quot;? Showrunner tłumaczy zmiany w fabule
źródło: materialy promocyjne
Już teraz możecie oglądać "Crystal Lake", czyli prequel "Piątku trzynastego". Showrunner Brad Kane wprowadził w fabule elementy, które mogą wzbudzić kontrowersje wśród fanów oryginału. Niektóre ze swoich decyzji wyjaśnił w rozmowie z The Wrap.

Zobacz zwiastun serialu "Crystal Lake"


Bohaterką "Crystal Lake" jest grana przez Lindę Cardellini Pamela Voorhees, która po śmierci syna pogrąża się w szaleństwie. W pozostałych rolach m.in. Callum Vinson, William Catlett, Gwendolyn Sundstrom i Cameron Scoggins. Przypominamy zwiastun:



Brad Caleb Kane o "Crystal Lake"


Na tym polega frajda z pracy nad serialem telewizyjnym. Po co dawać ludziom dokładnie to, co – jak im się wydaje – znają już z filmów? Chcesz wprowadzić jakiś twist, czymś zaskoczyć, by zadziwić widzów i nadać nowy kontekst elementom, o których sądzili, że je znają – powiedział Kane

UWAGA!!!
Dalsza część tekstu zawiera spojlery z "Crystal Lake"


Jedną z kluczowych zmian Kane wprowadził w scenie zabójstwa pary opiekunów obozu odpowiedzialnych za śmierć Jasona. Zarówno w oryginale z 1980 roku, jak i w serialu została ona nakręcona z punktu widzenia mordercy. O ile jednak film Seana S. Cunninghama sugeruje, że za zabójstwo odpowiedzialna jest Pamela, o tyle serial wkłada nóż w ręce innej bohaterki: granej przez Gwendolyn Sundstrom Grace, przyjaciółki Jasona, która wpada w morderczy szał pod wpływem narkotyków. 



Strach przed halucynogennymi narkotykami i gotowymi mordować nastolatkami to oczywiście pokłosie morderstw dokonanych przez "rodzinę" Mansona i jeden z największych lęków lat 70., czyli dekady, kiedy toczy się akcja "Crystal Lake". Innym jest zimnowojenny lęk związany z wyścigiem zbrojeń, który objawia się w postaci Jasona. Chłopiec jest wynikiem tajnego projektu "Argonauta", którego celem było stworzenie hybrydy odpornej na działanie broni nuklearnej. Tłumaczy to nie tylko, dlaczego młody bohater przeżył wypadek na jeziorze, ale też jego błyskawiczny wzrost (pod koniec pierwszego sezonu ma już rozmiary nastolatka). 

Miałem poczucie, że warto zacząć od pochodzenia Jasona, zwłaszcza że takie rzeczy naprawdę się działy. Istnieją bardzo znane historie o tym, jak w latach 40. i 50. ciężarnym kobietom płacono, aby przyjmowały suplementy zawierające radioaktywne materiały, bo chciano sprawdzić, jak płody zareagują na taką dawkę napromieniowania. Takie rzeczy naprawdę się działy – skomentował Kane



Twórcy "Crystal Lake" zdecydowali się też zrezygnować ze scen nagości.

Próbowałem. Ale to Ameryka. Możesz pokazać dzieciakom przemoc, ale Boże uchowaj, żeby zobaczyły piersi –  podsumował Kane.

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