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Czy "Crystal Lake" zadowoli fanów "Piątku trzynastego"?

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Crystal+Lake%22%3A+Linda+Cardellini+jako+Pamela+Voorhees+to+czyste+szale%C5%84stwo-168012
Czy &quot;Crystal Lake&quot; zadowoli fanów &quot;Piątku trzynastego&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Im bliżej jesieni, tym więcej horrorów na ekranach. Na połowę października tego roku zapowiedziana jest premiera "Crystal Lake", czyli serialowego rebootu "Piątku trzynastego", w którym poznamy losy Pameli Voorhees, matki Jasona. Czego możemy się po nim spodziewać?

Czego możemy się spodziewać po "Crystal Lake"?


Jak podaje The Playlist, akcja "Crystal Lake" ma się toczyć po tragicznych wydarzeniach nad tytułowym jeziorem, gdzie w wyniku zaniedbań wychowawców doszło do tragedii – Jason, jeden z ich podopiecznych utonął. Showrunner Brad Kane, który na stanowisku zastąpił Brada Fullera, oraz wcielająca się w rolę Pameli Voorhees Linda Cardellini, gościli na imprezie promocyjnej NBC, gdzie mieli okazję opowiedzieć o projekcie. Kane zapowiedział, że serial będzie różnił się od filmów, jest jednak pewien, że przypadnie on do gustu fanom:

Oglądasz cztery pierwsze odcinki i myślisz "No dobra, opowiadają historię, jest tam odrobina paranoicznego thrillera spiskowego, jest psychologiczna degeneracja czy raczej ewolucja, jakkolwiek to nazwiemy, ale gdzie w tym jest "Piątek trzynastego"? W tym sezonie Pam wchodzi w to na pełnej, zobaczycie to… Będzie seria zabójstw, w której znajdziecie to, czego oczekujecie od "Piątku trzynastego", i która z pewnością usatysfakcjonuje fanów polowań i rąbania. Rozwijamy to, ale będziecie zadowoleni.

Betsy Palmer jako pani Voorhees w "Piątku trzynastego"

Ostatnie role Lindy Cardellini


Lindę Cardellini w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Za fasadą" i "Chętni na seks", a także w filmach "Niezły balet" i "Babcie". Wśród zbliżających się projektów z jej udzialem poza "Crystal Lake" znajdziemy m.in. horror "They Know". 

Zobacz zwiastun "Crystal Lake"


Poza Lindą Cardellini w "Crystal Lake" zobaczymy m.in. Calluma Vinsona i Zachary'ego Brancha (odpowiednio w rolach małego i dorosłego Jasona). Zobaczcie zwiastun: 


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