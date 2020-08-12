Czy "Crystal Lake" zadowoli fanów "Piątku trzynastego"?

Im bliżej jesieni, tym więcej horrorów na ekranach. Na połowę października tego roku zapowiedziana jest premiera "Crystal Lake", czyli serialowego rebootu "Piątku trzynastego", w którym poznamy losy Pameli Voorhees, matki Jasona. Czego możemy się po nim spodziewać?
Czego możemy się spodziewać po "Crystal Lake"?
Jak podaje The Playlist, akcja "Crystal Lake
" ma się toczyć po tragicznych wydarzeniach nad tytułowym jeziorem, gdzie w wyniku zaniedbań wychowawców doszło do tragedii – Jason, jeden z ich podopiecznych utonął. Showrunner Brad Kane
, który na stanowisku zastąpił Brada Fullera
, oraz wcielająca się w rolę Pameli Voorhees Linda Cardellini
, gościli na imprezie promocyjnej NBC, gdzie mieli okazję opowiedzieć o projekcie. Kane
zapowiedział, że serial będzie różnił się od filmów, jest jednak pewien, że przypadnie on do gustu fanom: Oglądasz cztery pierwsze odcinki i myślisz "No dobra, opowiadają historię, jest tam odrobina paranoicznego thrillera spiskowego, jest psychologiczna degeneracja czy raczej ewolucja, jakkolwiek to nazwiemy, ale gdzie w tym jest "Piątek trzynastego"? W tym sezonie Pam wchodzi w to na pełnej, zobaczycie to… Będzie seria zabójstw, w której znajdziecie to, czego oczekujecie od "Piątku trzynastego", i która z pewnością usatysfakcjonuje fanów polowań i rąbania. Rozwijamy to, ale będziecie zadowoleni.
Betsy Palmer jako pani Voorhees w "Piątku trzynastego"
Ostatnie role Lindy CardelliniLindę Cardellini
w ostatnich latach mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach "Za fasadą
" i "Chętni na seks
", a także w filmach "Niezły balet
" i "Babcie
". Wśród zbliżających się projektów z jej udzialem poza "Crystal Lake
" znajdziemy m.in. horror "They Know".
Zobacz zwiastun "Crystal Lake"
Poza Lindą Cardellini
w "Crystal Lake
" zobaczymy m.in. Calluma Vinsona
i Zachary'ego Brancha
(odpowiednio w rolach małego i dorosłego Jasona). Zobaczcie zwiastun: