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"Crystal Lake": zwiastun serialu. Tak zaczyna się krwawa legenda Jasona Voorheesa

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Crystal+Lake%22%3A+zwiastun+serialu.+Tak+zaczyna+si%C4%99+krwawa+legenda+Jasona+Voorheesa-168583
&quot;Crystal Lake&quot;: zwiastun serialu. Tak zaczyna się krwawa legenda Jasona Voorheesa
15 października na platformie streamingowej Peacock pojawi się cały 8-odcinkowy sezon serialu grozy "Crystal Lake". W sieci zadebiutował właśnie zwiastun produkcji będącej prequelem kultowego cyklu slasherów "Piątek trzynastego".  

"Crystal Lake": zwiastun




"Crystal Lake": fabuła i obsada



Serial opowiada historię Pam Voorhees (Linda Cardellini) - samotnej matki, która nie potrafi otrząsnąć się po śmierci swojego młodego, chorowitego syna Jasona. Chłopiec tragicznie utonął w jeziorze niemal rok wcześniej. Kiedy pod drzwiami Pam pojawia się dwoje nieznajomych, którzy zaczynają interesować się jej przeszłością, uruchamia to ciąg niepokojących wydarzeń. Mieszkańcy Crystal Lake zaczynają zadawać sobie pytanie: kim właściwie jest Pam Voorhees?



W obsadzie prócz Cardellini znaleźli się: William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom, Callum Vinson, Nick Cordileone, Joy Suprano, Danielle Kotch oraz Phoenix Parnevik.

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