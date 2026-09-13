"Crystal Lake": zwiastun serialu. Tak zaczyna się krwawa legenda Jasona Voorheesa

15 października na platformie streamingowej Peacock pojawi się cały 8-odcinkowy sezon serialu grozy "Crystal Lake". W sieci zadebiutował właśnie zwiastun produkcji będącej prequelem kultowego cyklu slasherów "Piątek trzynastego".
"Crystal Lake": zwiastun
"Crystal Lake": fabuła i obsada
Serial opowiada historię Pam Voorhees (Linda Cardellini
) - samotnej matki, która nie potrafi otrząsnąć się po śmierci swojego młodego, chorowitego syna Jasona. Chłopiec tragicznie utonął w jeziorze niemal rok wcześniej. Kiedy pod drzwiami Pam pojawia się dwoje nieznajomych, którzy zaczynają interesować się jej przeszłością, uruchamia to ciąg niepokojących wydarzeń. Mieszkańcy Crystal Lake zaczynają zadawać sobie pytanie: kim właściwie jest Pam Voorhees?
W obsadzie prócz Cardellini znaleźli się: William Catlett
, Devin Kessler
, Cameron Scoggins
, Gwendolyn Sundstrom
, Callum Vinson
, Nick Cordileone
, Joy Suprano
, Danielle Kotch
oraz Phoenix Parnevik
.