Philomena Cunk powróci. Tym razem rozliczy... kino

Tęskniący za Philomeną Cunk mogą powoli przygotowywać się na powrót najbardziej nieprzygotowanej dziennikarki świata. Jak donosi dziś portal Variety, BBC ponownie skorzysta z usług skorej do wywiadów bohaterki, w którą od ponad dekady wciela się Diane Morgan. W "Cunk on Cinema" porozmawia z ekspertami i ekspertkami od historii kina.
Powrót Philomeny Cunk – co wiemy?
Cunk powróci przed kamerę nie w telewizyjnym programie specjalnym, a limitowanym serialu mockumentalnym tworzonym na zlecenie stacji BBC. To właśnie na ich pasmach w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii zadebiutuje nowa produkcja, która zdaniem dziennikarzy będzie składała się z trzech odcinków. Wyłączając te tereny, dziennikarskie starania bohaterki Diane Morgan
widzowie na całym świecie będą mogli śledzić z kolei w serwisie streamingowym Netfliks. Tak, tak – będzie to możliwe również w Polsce.
Jak wskazuje sam tytuł limitowanego serialu, po dziedzictwie Szekspira
, fenomenie świąt Bożego Narodzenia czy historii Wielkiej Brytanii Cunk w końcu zajmie się tym, co najważniejsze – kinem. W rozmowie z ekspertami i ekspertkami z dziedziny historii kinematografii dziennikarka będzie próbowała zagłębić się w tajniki kamery, zbadać dominujące XX-wieczne tendencje kina artystycznego, a nawet wyjaśnić działanie nowoczesnych technologii filmowych. Kino dało światu jedne z najbardziej głębokich, pamiętnych i poruszających momentów wizualnych, próbujących zgłębić zakamarki ludzkiej kondycji. Dało nam scenę pod prysznicem w "Psychozie", Śmierć grającą w szachy w tym szwedzkim czymś oraz lśniący wąs Tom Sellecka w "Trzech mężczyznach i małej damie" — by wymienić wszystkie trzy przykłady, które akurat przychodzą mi do głowy. Niestety, pojawią się też fragmenty czarno-białe, ale postaramy się ograniczyć je do absolutnego minimum
– powiedziała Diane Morgan
jako Philomena Cunk przy okazji ogłoszenia realizacji projektu.
Nad "Cunk on Cinema" od strony scenariusza jak zwykle czuwał będzie Charlie Brooker
, który wraz z Diane Morgan
zajmie się również produkcją serialu. Reżyserem został wybrany z kolei Al Campbell
, który pracował już z duetem przy okazji produkcji "Życie oczami Cunk
".
