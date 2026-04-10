Newsy Seriale Philomena Cunk powróci. Tym razem rozliczy... kino
Seriale

Philomena Cunk powróci. Tym razem rozliczy... kino

Variety
https://www.filmweb.pl/news/%22Cunk+on+Cinema%22%3A+Philomena+Cunk+powr%C3%B3ci.+Tym+razem+rozliczy...+kino-166031
Philomena Cunk powróci. Tym razem rozliczy... kino
źródło: materialy promocyjne
Tęskniący za Philomeną Cunk mogą powoli przygotowywać się na powrót najbardziej nieprzygotowanej dziennikarki świata. Jak donosi dziś portal Variety, BBC ponownie skorzysta z usług skorej do wywiadów bohaterki, w którą od ponad dekady wciela się Diane Morgan. W "Cunk on Cinema" porozmawia z ekspertami i ekspertkami od historii kina.

Powrót Philomeny Cunk – co wiemy?



Cunk powróci przed kamerę nie w telewizyjnym programie specjalnym, a limitowanym serialu mockumentalnym tworzonym na zlecenie stacji BBC. To właśnie na ich pasmach w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii zadebiutuje nowa produkcja, która zdaniem dziennikarzy będzie składała się z trzech odcinków. Wyłączając te tereny, dziennikarskie starania bohaterki Diane Morgan widzowie na całym świecie będą mogli śledzić z kolei w serwisie streamingowym Netfliks. Tak, tak – będzie to możliwe również w Polsce.



Jak wskazuje sam tytuł limitowanego serialu, po dziedzictwie Szekspira, fenomenie świąt Bożego Narodzenia czy historii Wielkiej Brytanii Cunk w końcu zajmie się tym, co najważniejsze – kinem. W rozmowie z ekspertami i ekspertkami z dziedziny historii kinematografii dziennikarka będzie próbowała zagłębić się w tajniki kamery, zbadać dominujące XX-wieczne tendencje kina artystycznego, a nawet wyjaśnić działanie nowoczesnych technologii filmowych. 

Kino dało światu jedne z najbardziej głębokich, pamiętnych i poruszających momentów wizualnych, próbujących zgłębić zakamarki ludzkiej kondycji. Dało nam scenę pod prysznicem w "Psychozie", Śmierć grającą w szachy w tym szwedzkim czymś oraz lśniący wąs Tom Sellecka w "Trzech mężczyznach i małej damie" — by wymienić wszystkie trzy przykłady, które akurat przychodzą mi do głowy. Niestety, pojawią się też fragmenty czarno-białe, ale postaramy się ograniczyć je do absolutnego minimum – powiedziała Diane Morgan jako Philomena Cunk przy okazji ogłoszenia realizacji projektu.

Nad "Cunk on Cinema" od strony scenariusza jak zwykle czuwał będzie Charlie Brooker, który wraz z Diane Morgan zajmie się również produkcją serialu. Reżyserem został wybrany z kolei Al Campbell, który pracował już z duetem przy okazji produkcji "Życie oczami Cunk".

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

W poszukiwaniu wielkiego kina. Konkurs Główny 23. MDAG

Bez tajemnic: Poznaj program 19. edycji Mastercard OFF CAMERA

2 komentarze
Filmy

Mamy recenzję "Dramy". Miłość wszystko wybaczy?

VOD Seriale

Prime Video kręci nowy kryminał. Gwiazdor "Top Gun: Maverick" na pokładzie

Filmy

Jenna Ortega nie dostała roli w filmie Ariego Astera

12 komentarzy
Filmy Box office

Ile zarobi "Diabeł ubiera się u Prady 2"?

13 komentarzy
VOD Filmy

Twórca "Stalowego giganta" nakręcił futurystyczny film noir. Są zdjęcia

5 komentarzy