"Cyberpunk: Edgerunners". Recenzujemy 2. sezon

Dwadzieścia osiem tysięcy głosów i średnia ocen 8.0. To robi wrażenie. Czy "Cyberpunk: Edgerunners" to jedna z najlepszych animacji dostępnych aktualnie w streamingu? Wielu uważa, że tak. Oczekiwania wobec drugiego sezonu serialu, przy którym pracują polscy i japońscy twórcy, były więc olbrzymie. Nowe odcinki widział już Bartosz Czartoryski i zna odpowiedzi na Wasze pytania.
Swoimi wrażeniami po obejrzeniu 2. sezonu serialu "Cyberpunk: Edgerunners
" dzieli się w swojej recenzji, którą znajdziecie na KARCIE POD LINKIEM TUTAJ
. A poniżej można przeczytać jej fragmenty. Było sobie życie
autor: Bartosz Czartoryski
W recenzji przeczytacie: Ludzie pełnią tu bowiem wyłącznie bierne funkcje konsumpcyjne; są niczym szara masa, której przeznaczeniem jest kupować, używać i nie narzekać. Czasem komuś uda się wynurzyć z tego bagna, ale haust powietrza pali płuca.
Wywodzący się ze środowiska komiksowego Bartosz Sztybor, współtwórca serialu "Cyberpunk: Edgerunners", nie oszczędza nawet tych sympatycznych i życzliwych. Udowadnia tym samym, zgodnie z credo swojego dystopijnego świata, że żaden dobry uczynek nie pozostanie tu bez kary. Altruizm to na labiryntowych ulicach Night City marzenie ściętej głowy, sen o pięknie nie wytrzymuje czołowego zderzenia ze smutkiem rzeczywistości, a miłości nie da się rozpisać na zera, jedynki i wykresy.
Autor pisze też: Bez ulepszeń nie ma szans na poprawę sytuacji bytowej, a do korporacji nie idą żadne pieniądze, więc odmowa uczestnictwa w tym wyścigu to postawa niemalże antyobywatelska. Dlatego też za chrom i wszczepy dałby się z klei pokroić Weak Kingsley, upadły edgerunner i bankrut, którego wykluczono z rywalizacji o wysokie stawki i zdegradowano do roli zwykłego człowieka. Galerię głównych postaci tego sezonu dopełniają – nie mniej znaczący w tej opowieści – netrunner D, który szuka zemsty za zamordowanych przyjaciół z klanu, do którego należał, oraz Talia, wywodząca się z wpływowej rodziny członkini gangu.
I dalej: Nękany koszmarami D znajduje drzazgę, której tajemnicza zawartość popchnie go albo ku ukojeniu, albo ku szaleństwu. Talia coraz bardziej osuwa się ku nasilającej się psychozie wywołanej, być może, uzależnieniem ciała od techniki. Weak z kolei usiłuje przewartościować siebie, kiedy dla świata jest, jak się wydaje, bezwartościowy. Roman nawiguje między nimi i własnymi wątpliwościami, próbując reagować po swojemu, po ludzku. Ale czy to możliwe? Cała recenzja 2. sezonu serialu "Cyberpunk: Edgerunners" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ.