Newsy "Cyberpunk: Edgerunners". Recenzujemy 2. sezon
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"Cyberpunk: Edgerunners". Recenzujemy 2. sezon

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Cyberpunk%3A+Edgerunners%22+sezon+2.+RECENZJA+%7C+Netflix-169224
&quot;Cyberpunk: Edgerunners&quot;. Recenzujemy 2. sezon
Dwadzieścia osiem tysięcy głosów i średnia ocen 8.0. To robi wrażenie. Czy "Cyberpunk: Edgerunners" to jedna z najlepszych animacji dostępnych aktualnie w streamingu? Wielu uważa, że tak. Oczekiwania wobec drugiego sezonu serialu, przy którym pracują polscy i japońscy twórcy, były więc olbrzymie. Nowe odcinki widział już Bartosz Czartoryski i zna odpowiedzi na Wasze pytania.

Swoimi wrażeniami po obejrzeniu 2. sezonu serialu "Cyberpunk: Edgerunners" dzieli się w swojej recenzji, którą znajdziecie na KARCIE POD LINKIEM TUTAJ. A poniżej można przeczytać jej fragmenty. 

recenzja 2. sezonu serialu "Cyberpunk: Edgerunners" | Netflix


Było sobie życie
autor: Bartosz Czartoryski

W recenzji przeczytacie:

Ludzie pełnią tu bowiem wyłącznie bierne funkcje konsumpcyjne; są niczym szara masa, której przeznaczeniem jest kupować, używać i nie narzekać. Czasem komuś uda się wynurzyć z tego bagna, ale haust powietrza pali płuca.

Wywodzący się ze środowiska komiksowego Bartosz Sztybor, współtwórca serialu "Cyberpunk: Edgerunners", nie oszczędza nawet tych sympatycznych i życzliwych. Udowadnia tym samym, zgodnie z credo swojego dystopijnego świata, że żaden dobry uczynek nie pozostanie tu bez kary. Altruizm to na labiryntowych ulicach Night City marzenie ściętej głowy, sen o pięknie nie wytrzymuje czołowego zderzenia ze smutkiem rzeczywistości, a miłości nie da się rozpisać na zera, jedynki i wykresy.


Autor pisze też:

Bez ulepszeń nie ma szans na poprawę sytuacji bytowej, a do korporacji nie idą żadne pieniądze, więc odmowa uczestnictwa w tym wyścigu to postawa niemalże antyobywatelska. Dlatego też za chrom i wszczepy dałby się z klei pokroić Weak Kingsley, upadły edgerunner i bankrut, którego wykluczono z rywalizacji o wysokie stawki i zdegradowano do roli zwykłego człowieka. Galerię głównych postaci tego sezonu dopełniają – nie mniej znaczący w tej opowieści – netrunner D, który szuka zemsty za zamordowanych przyjaciół z klanu, do którego należał, oraz Talia, wywodząca się z wpływowej rodziny członkini gangu.

I dalej:

Nękany koszmarami D znajduje drzazgę, której tajemnicza zawartość popchnie go albo ku ukojeniu, albo ku szaleństwu. Talia coraz bardziej osuwa się ku nasilającej się psychozie wywołanej, być może, uzależnieniem ciała od techniki. Weak z kolei usiłuje przewartościować siebie, kiedy dla świata jest, jak się wydaje, bezwartościowy. Roman nawiguje między nimi i własnymi wątpliwościami, próbując reagować po swojemu, po ludzku. Ale czy to możliwe?

Cała recenzja 2. sezonu serialu "Cyberpunk: Edgerunners" dostępna jest POD LINKIEM TUTAJ

"Cyberpunk: Edgerunners" sezon 2. – zobacz zwiastun



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