"Cyberpunk 2077" świętuje fantastyczny wynik sprzedaży

Stare, ale jare. Tak można określić grę "Cyberpunk 2077", która po sześciu latach od premiery wciąż sprzedaje się lepiej od niejednej nowości. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy sprzedano kolejnych 5 milionów kopii. Dzięki temu CD Projekt Red świętuje pokonanie kolejnego kamienia milowego.
Padła granic 40 milionów egzemplarzy!
CD Projekt Red pochwalił się wynikami sprzedaży gry "Cyberpunk 2077
" w mediach społecznościowych. W specjalnym poście ogłoszono, że gra osiągnęła poziom 40 milionów sprzedanych egzemplarzy
.
"Cyberpunk 2077
" miał swoją premierę w 2020 roku. Inspiracją dla niego była seria gier fabularnych Mike'a Pondsmitha zapoczątkowana tytułem "Cyberpunk 2013"
w 1988 roku. Czwarte wydanej, z 2020 roku, pod tytułem "Cyberpunk Red"
, którego akcja rozgrywa się w 2045 roku, stanowi swoisty prequel gry "Cyberpunk 2077
".
Początki nie były obiecujące, jedna z czasem (i po naprawieniu błędów) stała się jednym z ulubionych tytułów graczy ostatnich lat. Jej akcja toczy się w Night City, megalopolii opętanej żądzą władzy, gdzie panuje przepych i modyfikacje ciała. Wciel się w postać V, najemnika-banity, który szuka wyjątkowego implantu będącego kluczem do nieśmiertelności.
"Cyberpunk 2077
" stał się inspiracją dla serialu anime "Cyberpunk: Edgerunners"
, którego drugi sezon będzie miał swoją premierę w tym roku.
Zwiastun gry "Cyberpunk 2077"