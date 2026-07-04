Newsy Gry "Cyberpunk 2077" świętuje fantastyczny wynik sprzedaży
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"Cyberpunk 2077" świętuje fantastyczny wynik sprzedaży

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&quot;Cyberpunk 2077&quot; świętuje fantastyczny wynik sprzedaży
Stare, ale jare. Tak można określić grę "Cyberpunk 2077", która po sześciu latach od premiery wciąż sprzedaje się lepiej od niejednej nowości. W ciągu ostatnich siedmiu miesięcy sprzedano kolejnych 5 milionów kopii. Dzięki temu CD Projekt Red świętuje pokonanie kolejnego kamienia milowego.

Padła granic 40 milionów egzemplarzy!



CD Projekt Red pochwalił się wynikami sprzedaży gry "Cyberpunk 2077" w mediach społecznościowych. W specjalnym poście ogłoszono, że gra osiągnęła poziom 40 milionów sprzedanych egzemplarzy.


"Cyberpunk 2077" miał swoją premierę w 2020 roku. Inspiracją dla niego była seria gier fabularnych Mike'a Pondsmitha zapoczątkowana tytułem "Cyberpunk 2013" w 1988 roku. Czwarte wydanej, z 2020 roku, pod tytułem "Cyberpunk Red", którego akcja rozgrywa się w 2045 roku, stanowi swoisty prequel gry "Cyberpunk 2077".

Początki nie były obiecujące, jedna z czasem (i po naprawieniu błędów) stała się jednym z ulubionych tytułów graczy ostatnich lat. Jej akcja toczy się w Night City, megalopolii opętanej żądzą władzy, gdzie panuje przepych i modyfikacje ciała. Wciel się w postać V, najemnika-banity, który szuka wyjątkowego implantu będącego kluczem do nieśmiertelności.  

"Cyberpunk 2077" stał się inspiracją dla serialu anime "Cyberpunk: Edgerunners", którego drugi sezon będzie miał swoją premierę w tym roku.

Zwiastun gry "Cyberpunk 2077"




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