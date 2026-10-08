"Cyberpunk 2077" trafi na wielki ekran. Paramount pracuje nad filmem

"Cyberpunk 2077" zmierza na wielki ekran. Paramount Pictures pracuje nad aktorskim filmem osadzonym w świecie popularnej gry studia CD Projekt Red. Projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie, dlatego nie znamy jeszcze reżysera, obsady ani daty premiery.
CD Projekt Red zaangażowane w produkcję
Jak donosi "Deadline", producentem filmu będzie Lorenzo di Bonaventura
, który będzie współpracował przy projekcie z CD Projekt Red. Polskie studio jest właścicielem praw do marki i ma uczestniczyć w produkcji.
"Cyberpunk 2077
" okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Gra sprzedała się na całym świecie w ponad 40 milionach egzemplarzy, a wydane później rozszerzenie "Cyberpunk 2077: Widmo wolności
" w 15 mln. Akcja gry rozgrywa się w Night City, fikcyjnym kalifornijskim mieście przyszłości. Głównym bohaterem gry jest V, najemnik, który wchodzi w posiadanie biochipu zawierającego engram Johnny'ego Silverhanda - legendarnego rockmana i terrorysty. Gdy świadomość Silverhanda zaczyna przejmować kontrolę nad ciałem V, obaj muszą znaleźć sposób na rozdzielenie ich umysłów i uratowanie życia bohatera. Na ich drodze staje między innymi potężna korporacja Arasaka. Gra zainspirowała także powstanie anime "Cyberpunk: Edgerunners
".
Dla Paramountu będzie to kolejna próba wykorzystania potencjału popularnej marki gier. Wytwórnia współprodukuje również aktorską adaptację "Street Fighter
", która trafi do kin 16 października, a także przygotowuje film na podstawie serii "Call of Duty
". Za ten drugi projekt odpowiada Peter Berg
, który reżyseruje i współtworzy scenariusz z Taylorem Sheridanem
.
"Cyberpunk 2077" - zwiastun gry