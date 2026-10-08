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"Cyberpunk 2077" trafi na wielki ekran. Paramount pracuje nad filmem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Cyberpunk+2077%22+trafi+na+wielki+ekran.+Paramount+pracuje+nad+filmem%2C+CD+Projekt+Red+zaanga%C5%BCowane+w+projekt-169004
&quot;Cyberpunk 2077&quot; trafi na wielki ekran. Paramount pracuje nad filmem
"Cyberpunk 2077" zmierza na wielki ekran. Paramount Pictures pracuje nad aktorskim filmem osadzonym w świecie popularnej gry studia CD Projekt Red. Projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie, dlatego nie znamy jeszcze reżysera, obsady ani daty premiery.

CD Projekt Red zaangażowane w produkcję




Jak donosi "Deadline", producentem filmu będzie Lorenzo di Bonaventura, który będzie współpracował przy projekcie z CD Projekt Red. Polskie studio jest właścicielem praw do marki i ma uczestniczyć w produkcji.

"Cyberpunk 2077" okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Gra sprzedała się na całym świecie w ponad 40 milionach egzemplarzy, a wydane później rozszerzenie "Cyberpunk 2077: Widmo wolności" w 15 mln. Akcja gry rozgrywa się w Night City, fikcyjnym kalifornijskim mieście przyszłości. Głównym bohaterem gry jest V, najemnik, który wchodzi w posiadanie biochipu zawierającego engram Johnny'ego Silverhanda - legendarnego rockmana i terrorysty. Gdy świadomość Silverhanda zaczyna przejmować kontrolę nad ciałem V, obaj muszą znaleźć sposób na rozdzielenie ich umysłów i uratowanie życia bohatera. Na ich drodze staje między innymi potężna korporacja Arasaka. Gra zainspirowała także powstanie anime "Cyberpunk: Edgerunners".

Dla Paramountu będzie to kolejna próba wykorzystania potencjału popularnej marki gier. Wytwórnia współprodukuje również aktorską adaptację "Street Fighter", która trafi do kin 16 października, a także przygotowuje film na podstawie serii "Call of Duty". Za ten drugi projekt odpowiada Peter Berg, który reżyseruje i współtworzy scenariusz z Taylorem Sheridanem.

"Cyberpunk 2077" - zwiastun gry



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