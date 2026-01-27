"Człowiek ciemności": Brian Netto i Adam Schindler za sterami rebootu horroru Sama Raimiego

W 2022 roku, podczas promocji "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu", Sam Raimi ujawnił, że Universal rozmawia o powrocie "Człowieka ciemności". Teraz doczekaliśmy się aktualizacji na temat statusu projektu. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Człowiek ciemności" powraca. Co wiemy o projekcie?
Jak podaje portal ComicBookMovie, za sterami nowego "Człowieka ciemności" mają stanąć Brian Netto
i Adam Schindler
– duet, z którym Raimi
miał już okazję współpracować przy thrillerze "Paraliż
".
W rozmowie z portalem MovieWeb Raimi
tak mówił o planach dotyczących "Człowieka ciemności
": Ghost House Pictures, studio, z którym współpracuję, właśnie nad tym pracuje. Mamy scenariusz i dwóch świetnych reżyserów, ale wciąż mamy pewne trudności z finansowaniem. W branży filmowej to zawsze tak wygląda.
"Człowiek ciemności
" to historia Peytona Westlake'a (Liam Neeson
) – naukowca pracującego nad syntetyczną skórą. Jego laboratorium zostaje wysadzone w powietrze, a on sam ledwo uchodzi z życiem. Wykorzystując swój wynalazek, poddaje się eksperymentalnej terapii i jako tytułowy Darkman rusza, by dokonać zemsty.
Film doczekał się dwóch kontynuacji: "Durant powraca
" (1995) i "Walka ze śmiercią
" (1996). Za ich sterami stanął Bradford May
, a w Darkmana wcielił się Arnold Vosloo
.
