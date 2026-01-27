Newsy Filmy "Człowiek ciemności": Brian Netto i Adam Schindler za sterami rebootu horroru Sama Raimiego
"Człowiek ciemności": Brian Netto i Adam Schindler za sterami rebootu horroru Sama Raimiego

Comic Book Movie
https://www.filmweb.pl/news/%22Cz%C5%82owiek+ciemno%C5%9Bci%22%3A+Brian+Netto+i+Adam+Schindler+za+sterami+rebootu+horroru+Sama+Raimiego-164906
&quot;Człowiek ciemności&quot;: Brian Netto i Adam Schindler za sterami rebootu horroru Sama Raimiego
W 2022 roku, podczas promocji "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu", Sam Raimi ujawnił, że Universal rozmawia o powrocie "Człowieka ciemności". Teraz doczekaliśmy się aktualizacji na temat statusu projektu.

"Człowiek ciemności" powraca. Co wiemy o projekcie?


Jak podaje portal ComicBookMovie, za sterami nowego "Człowieka ciemności" mają stanąć Brian Netto i Adam Schindler – duet, z którym Raimi miał już okazję współpracować przy thrillerze "Paraliż". 

W rozmowie z portalem MovieWeb Raimi tak mówił o planach dotyczących "Człowieka ciemności":  

Ghost House Pictures, studio, z którym współpracuję, właśnie nad tym pracuje. Mamy scenariusz i dwóch świetnych reżyserów, ale wciąż mamy pewne trudności z finansowaniem. W branży filmowej to zawsze tak wygląda.

"Człowiek ciemności" to historia Peytona Westlake'a (Liam Neeson) – naukowca pracującego nad syntetyczną skórą. Jego laboratorium zostaje wysadzone w powietrze, a on sam ledwo uchodzi z życiem. Wykorzystując swój wynalazek, poddaje się eksperymentalnej terapii i jako tytułowy Darkman rusza, by dokonać zemsty. 

sam-raimi-pomocy-premiera-kino-co-obejrzec.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin

Film doczekał się dwóch kontynuacji: "Durant powraca" (1995) i "Walka ze śmiercią" (1996). Za ich sterami stanął Bradford May, a w Darkmana wcielił się Arnold Vosloo

