"Człowiek w ogniu" zostanie serialem. Kto stworzy nową wersję?

"Man on Fire" – o czym opowie serial?

Filmowe adaptacje "Człowieka w ogniu"

Fabuła filmu Tony’ego Scotta z 2004 roku skupiała się na byłym agencie CIA, Johnie Creasym, który podjął się ochrony 9-letniej córki prominentnego biznesmena. Kiedy dziewczynka została uprowadzona, zmagający się z własnymi problemami i nadużywający alkoholu bohater wkracza na ścieżkę krwawej krucjaty przeciw bezwzględnemu kartelowi narkotykowemu. Są to wątki zaczerpnięte z wydanej w 1980 roku powieści o tym samym tytule. Serial ma adaptować także opublikowaną 12 lat później książkę "The Perfect Kill".Showrunnerem i scenarzystą serialu zostanie Kyle Killen ). Ostatnio pełnił tę samą funkcję przy powstałej dla Paramount+ ekranizacji gry wideo. Przed emisją pierwszego sezonu zrezygnował jednak z dalszej pracy nad widowiskiem sci-fi.Nowy serial wyprodukuje także New Regency Productions, czyli studio odpowiadające ze filmową wersję opowieści z Denzelem Washingtonem w roli głównej. Pierwsze zapowiedzi dotyczące produkcji przeznaczonej na małe ekrany pochodzą sprzed 10 lat. Wtedy napisaniem scenariusza miał zająć się David DiGilio ).Pierwszą ekranizacją powieści nie był film Tony’ego Scotta . W latach 80. powstała włosko-francuska wersja. W roli głównej wystąpił Scott Glenn , któremu na ekranie partnerowali Joe Pesci Jade Malle . Już w XXI wieku powstał bollywoodzki remake hitu z Denzelem Washingtonem W filmie z 2004 roku zagrali Dakota Fanning Mickey Rourke . Zwiastun produkcji możecie zobaczyć poniżej: