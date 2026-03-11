"Człowiek w ogniu". Netflix nakręcił nową wersję. Zobacz teaser

Pamiętacie film Tony'ego Scotta "Człowiek w ogniu" z Denzelem Washingtonem? Nie? To może i lepiej, bo oto nadchodzi nowa wersja. Tym razem "Człowiek w ogniu" będzie serialem.
John Creasy na platformie Netflix
Nowy "Człowiek w ogniu"
powstał na zlecenie platformy Netflix. Właśnie dowiedzieliśmy się, że jego premiera będzie miała miejsce 30 kwietnia
.
Serial bazuje na pierwszych dwóch tomach cyklu powieściowego A.J. Quinnella "Man on Fire" i "The Perfect Kill"
. Scenarzystą i showrunnerem jest Kyle Killen
("Halo
"). W głównej roli wystąpi Yahya Abdul-Mateen II
("Candyman
", "Matrix Zmartwychwstania
").
TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Bohaterem serialu jest John Creasy
. Kiedyś był doskonałą maszyną do zabijania. Potrafił przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. Akcje w siłach specjalnych to jednak przeszłość. Teraz cierpi na PTSD prześladowany przez osobiste demony. John jednak walczy o to, by odzyskać równowagę w życiu i odkupić swoje winy. Szybko jednak znajdzie się w sytuacji bez wyjścia zmuszony do walki na śmierć i życie.
W obsadzie serialu "Człowiek w ogniu"
są również: Billie Boullet
, Bobby Cannavale
, Alice Braga
, Scoot McNairy
i Paul Ben-Victor
.
Tym, którzy oburzają się na to, że serial to świętokradztwo na oryginalne, przypominamy, że "Człowiek w ogniu" Tony'ego Scotta nie był oryginałem
. To miano należy do filmu "Człowiek w ogniu"
z 1987 roku, w którym w Creasy'ego wcielił się Scott Glenn.
Pierwszy teaser serialu Netfliksa "Człowiek w ogniu"