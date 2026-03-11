Newsy Seriale "Człowiek w ogniu". Netflix nakręcił nową wersję. Zobacz teaser
The Hollywood Reporter / autor: /
Pamiętacie film Tony'ego Scotta "Człowiek w ogniu" z Denzelem Washingtonem? Nie? To może i lepiej, bo oto nadchodzi nowa wersja. Tym razem "Człowiek w ogniu" będzie serialem.

Nowy "Człowiek w ogniu" powstał na zlecenie platformy Netflix. Właśnie dowiedzieliśmy się, że jego premiera będzie miała miejsce 30 kwietnia.

Serial bazuje na pierwszych dwóch tomach cyklu powieściowego A.J. Quinnella "Man on Fire" i "The Perfect Kill". Scenarzystą i showrunnerem jest Kyle Killen ("Halo"). W głównej roli wystąpi Yahya Abdul-Mateen II ("Candyman", "Matrix Zmartwychwstania").


Bohaterem serialu jest John Creasy. Kiedyś był doskonałą maszyną do zabijania. Potrafił przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. Akcje w siłach specjalnych to jednak przeszłość. Teraz cierpi na PTSD prześladowany przez osobiste demony. John jednak walczy o to, by odzyskać równowagę w życiu i odkupić swoje winy. Szybko jednak znajdzie się w sytuacji bez wyjścia zmuszony do walki na śmierć i życie. 

W obsadzie serialu "Człowiek w ogniu" są również: Billie Boullet, Bobby Cannavale, Alice Braga, Scoot McNairy i Paul Ben-Victor.

Tym, którzy oburzają się na to, że serial to świętokradztwo na oryginalne, przypominamy, że "Człowiek w ogniu" Tony'ego Scotta nie był oryginałem. To miano należy do filmu "Człowiek w ogniu" z 1987 roku, w którym w Creasy'ego wcielił się Scott Glenn.

