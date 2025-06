"Czarna śmierć": TVP kręci serial o epidemii ospy we Wrocławiu w 1963 roku

"Czarna śmierć": medyczny thriller z domieszką kina szpiegowskiego





















"Czarna śmierć": historia inspirowana faktami

Reżyserem liczącej 7 odcinków produkcji jest Kuba Czekaj . Stanowisko autora zdjęć pełni Wojciech Węgrzyn . Scenariusz napisali Piotr Derewenda Wojciech Lepianka . Za stronę inscenizacyjną odpowiadają: Jacek Mocny (scenografia), Agnieszka Sobiecka (kostiumy) oraz Anna Gorońska (charakteryzacja).Wrocław, 22 maja 1963 roku. Łucja Winter – doświadczona oficer wywiadu – wraca z niebezpiecznej misji w Indiach, której cel był owiany głęboką tajemnicą. Gdy wydaje się, że wszystko zakończyło się sukcesem, w mieście wybucha epidemia ospy prawdziwej. Wrocław staje się miastem zamkniętym w którym rozpoczyna się walka ze śmiertelnie groźnym i niewidzialnym przeciwnikiem."Czarna śmierć" to historia, w której thriller medyczny w przenika się z pełną tajemnic opowieścią szpiegowską. Z jednej strony grupa lekarzy pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz, którzy toczą heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej śledztwo prowadzone przez dziennikarza lokalnej gazety – Igora Bielika – o wyjaśnienie tajemnicy, która może zaważyć na losach milionów istnień ludzkich. To opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie walczą o życie pacjentów. To także historia o narastającej potrzebie wolności i prawdy, która jest silniejsza niż strach przed komunistyczną opresją. W serialu nie zabraknie humoru i dowcipu. Mimo lęku przed chorobą ludzie we Wrocławiu musieli żyć i normalnie funkcjonować. Poza tym, że w odciętym od świata miastem zaczęli rządzić lekarze, szybko okazało się, że skończyły się kolejki, towarów przestało brakować, a PRL-owska szarzyzna zaczęła nabierać powoli kolorów. Paradoksalnie, zamknięcie miasta przyniosło jego mieszkańcom powiew wolności i normalności, którego wcześniej tak bardzo brakowało.Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Główna bohaterka serialu - Weronika Przybysz - wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec, która za swoją postawę w trakcie epidemii ospy otrzymała tytuł Polki Roku 1963. Kierowała ona utworzonym specjalnie na potrzeby leczenia osób chorych na ospę szpitalem w miejscowości Szczodre koło Wrocławia i urządzonym tam izolatorium, mając do dyspozycji jedynie dwóch lekarzy. Mimo braku właściwych narzędzi, lekarstw, braku osób, opiekowała się śmiertelnie chorymi do ostatniego dnia epidemii.