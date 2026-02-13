Newsy Seriale "Czarna śmierć" i "Love is Enough" na festiwalu Series Mania
Organizatorzy festiwalu Series Mania – jednego z najważniejszych wydarzeń dla fanów seriali i ludzi z branży telewizyjnej w Europie – ogłosili listę 51 tytułów, które znalazły się programie święta. Wśród nich aż dwa polskie seriale: "Love is Enough", który znalazł się w konkursie międzynarodowym, oraz "Czarna śmierć" w kategorii International Panorama. 

Festiwal odbędzie się w dniach 20-27 marca 2026 we francuskim Lille.

Series Mania – europejskie święto seriali



Series Mania odbywa się w Lille od 2018 roku. Podczas wydarzenia prezentowane są światowe premiery, masterclassy i panele z udziałem najgłośniejszych nazwisk branży. W tym roku w konkursie międzynarodowym znalazło się 9 tytułów z takich krajów, jak Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, a także USA, Australia i Kolumbia. Wśród nich funkcjonujący na razie pod roboczym tytułem polski serial "Love is Enough" powstający dla stacji HBO. W głównej roli zobaczymy Ignacego Lissa. Jak dotąd nie podano o tym tytule więcej informacji. 

"Love is Enough"
"Czarna śmierć" produkcji TVP powalczy natomiast o nagrodę w kategorii International Panorama. Serial w reżyserii Kuby Czekaja przenosi widzów do Wrocławia w 1963 roku. Gdy wybucha epidemia ospy, miasto zostaje zamknięte, a młoda lekarka Weronika Przybysz (Anna Karczmarczyk) i grupa lekarzy staje do heroicznej walki o życie mieszkańców. Równolegle dziennikarz Igor Bielik (Tomasz Ziętek) prowadzi własne śledztwo, by ustalić, kto był "pacjentem zero". Serial łączy klimat historycznego dramatu z szpiegowską intrygą i medycznym thrillerem.

"Czarna śmierć"

Series Mania : KONKURS MIĘDZYNARODOWY



"Dear Killer Nannies" (Kolumbia – Disney+, Hulu)
"Dustfall" (Australia – ABC TV, BBC, ZDF)
"The Anatomy of a Moment" (Hiszpania – Movistar Plus+, ARTE)
"Love is Enough" (tytuł roboczy) (Polska – HBO Max)
"Major Players" (Wielka Brytania – Channel 4)
"My Brother" (Szwecja/Dania/Norwegia/Finlandia/Islandia – Sveriges Television, DR, NRK, YLE, RÚV)
"Paolo" (Francja – HBO Max)
"The Audacity" (USA – AMC, AMC+)
"Waiting For The Out" (UK – BBC)

