"Czarna śmierć" i "Love is Enough" na festiwalu Series Mania

Organizatorzy festiwalu Series Mania – jednego z najważniejszych wydarzeń dla fanów seriali i ludzi z branży telewizyjnej w Europie – ogłosili listę 51 tytułów, które znalazły się programie święta. Wśród nich aż dwa polskie seriale: "Love is Enough", który znalazł się w konkursie międzynarodowym, oraz "Czarna śmierć" w kategorii International Panorama.
Festiwal odbędzie się w dniach 20-27 marca 2026 we francuskim Lille.
Series Mania – europejskie święto seriali
Series Mania odbywa się w Lille od 2018 roku. Podczas wydarzenia prezentowane są światowe premiery, masterclassy i panele z udziałem najgłośniejszych nazwisk branży. W tym roku w konkursie międzynarodowym znalazło się 9 tytułów z takich krajów, jak Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, a także USA, Australia i Kolumbia. Wśród nich funkcjonujący na razie pod roboczym tytułem polski serial "Love is Enough"
powstający dla stacji HBO. W głównej roli zobaczymy Ignacego Lissa
. Jak dotąd nie podano o tym tytule więcej informacji.
"Love is Enough"
produkcji TVP powalczy natomiast o nagrodę w kategorii International Panorama. Serial w reżyserii Kuby Czekaja
przenosi widzów do Wrocławia w 1963 roku. Gdy wybucha epidemia ospy, miasto zostaje zamknięte, a młoda lekarka Weronika Przybysz (Anna Karczmarczyk
) i grupa lekarzy staje do heroicznej walki o życie mieszkańców. Równolegle dziennikarz Igor Bielik (Tomasz Ziętek
) prowadzi własne śledztwo, by ustalić, kto był "pacjentem zero". Serial łączy klimat historycznego dramatu z szpiegowską intrygą i medycznym thrillerem.
"Czarna śmierć"
Series Mania : KONKURS MIĘDZYNARODOWY
"Dear Killer Nannies" (Kolumbia – Disney+, Hulu)
"Dustfall" (Australia – ABC TV, BBC, ZDF)
"The Anatomy of a Moment" (Hiszpania – Movistar Plus+, ARTE)
"Love is Enough" (tytuł roboczy) (Polska – HBO Max)
"Major Players" (Wielka Brytania – Channel 4)
"My Brother" (Szwecja/Dania/Norwegia/Finlandia/Islandia – Sveriges Television, DR, NRK, YLE, RÚV)
"Paolo" (Francja – HBO Max)
"The Audacity" (USA – AMC, AMC+)
"Waiting For The Out" (UK – BBC)
