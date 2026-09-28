Czy "Czarna kula" to oscarowy czarny koń? Zobacz zwiastun

"Czarna kula" może okazać się czarnym koniem przyszłorocznej gali Oscarowej. Netflix, który posiada prawa do dystrybucji na terenie Ameryki, zaprezentował pierwszy zwiastun. Polskim dystrybutorem jest Gutek Film.
Zobacz zwiastun "Czarnej kuli"
"Czarna kula
" zapowiada się jako jeden z oscarowych faworytów. Javier Ambrossi
i Javier Calvo
zostali nagrodzeni w Cannes za najlepszą reżyserię (ex aequo z Pawłem Pawlikowskim
). Film zdobył też Nagrodę Publiczności na festiwalu w Toronto, którą uważa się za jeden z najwiarygodniejszych barometrów w wyścigu po statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun:
"Czarna kula
" to porywająca, epicka opowieść, której punktem wyjścia jest niedokończona nowela Federica Garcíi Lorki. Akcja filmu rozgrywa się w 1932, 1937 i 2017 roku i splata historie trzech mężczyzn, każdą zrealizowaną w innym stylu. W obsadzie plejada hiszpańskich gwiazd, w tym Penélope Cruz
, Lola Dueñas
, Antonio de la Torre
, Miguele Bernardeau, jak również Álvaro Lafuente Calvo (muzyk znany jako Guitarricadelafuente), a towarzyszy im na ekranie Glenn Close
.
Penélope Cruz w filmie "Czarna kula". Fot. materiały promocyjne
Miguel Bernardeau i Guitarricadelafuente w filmie "Czarna kula". Fot. materiały promocyjne
Glenn Close i Carlos González w filmie "Czarna kula". Fot. materiały promocyjne
"Czarna kula
" zadebiutowała na tegorocznym festiwalu w Cannes. Polscy widzowie mieli okazję obejrzeć film na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Na ekrany polskich kin trafi on 19 lutego 2027 roku.