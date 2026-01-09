Newsy Seriale "Czarne lustro" wraca. Będzie jeszcze czarniejsze?
"Czarne lustro" wraca. Będzie jeszcze czarniejsze?

&quot;Czarne lustro&quot; wraca. Będzie jeszcze czarniejsze?
źródło: Materiały prasowe
"Czarne lustro" nie skończy się na siódmym sezonie. Twórca serialowej antologii Charlie Brooker zdradził właśnie, że platforma Netflix podjęła decyzję o realizacji kolejnych odcinków. Czego możemy spodziewać się po ósmym sezonie?
      

Charlie Brooker zapowiada ósmy sezon "Czarnego lustra"



GettyImages-2235435311.jpg Getty Images © Frazer Harrison


Charlie Brooker ujawnił informację o powrocie "Czarnego lustra" w wywiadzie dla netfliksowej platformy Tudum. Ósmy sezon powstanie oczywiście dla serwisu Netflix.

"Czarne lustro" powróci i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej "Czarnym lustrem" niż kiedykolwiek, powiedział Brooker. Na szczęście ma ono przyszłość, więc mogę potwierdzić, że "Czarne lustro" powróci na czas, by rzeczywistość miała okazję je dogonić. To ekscytujące. Ta część mojego mózgu została już aktywowana i zaczęła pracować.
      
Brooker porównał przygotowywanie nowego sezonu do nagrywania albumu: To przydatny eksperyment myślowy przy podchodzeniu do nowej historii. Często zastanawiam się, czego jeszcze nie robiliśmy i jakiej tonacji szukam. Gdzie umieścić tę piosenkę i w jakim muzycznym kierunku się posunąć? Dowiemy się.
    
Zapowiedź nowego sezonu pojawia się tuż przed weekendem, w który poznamy tegorocznych laureatów Złotych Globów. "Czarne lustro" zostało w tym roku nominowane do nagród po raz pierwszy i ma szansę na statuteki w trzech kategoriach: "Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny", "Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym" (Paul Giamatti) oraz "Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym" (Rashida Jones).

Siódmy sezon serialu zadebiutował w kwietniu 2025.

"Czarne lustro" – zwiastun sezonu siódmego



