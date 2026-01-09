"Czarne lustro" wraca. Będzie jeszcze czarniejsze?

"Czarne lustro" nie skończy się na siódmym sezonie. Twórca serialowej antologii Charlie Brooker zdradził właśnie, że platforma Netflix podjęła decyzję o realizacji kolejnych odcinków. Czego możemy spodziewać się po ósmym sezonie?
Charlie Brooker zapowiada ósmy sezon "Czarnego lustra"
Charlie Brooker Getty Images © Frazer Harrison
ujawnił informację o powrocie "Czarnego lustra
" w wywiadzie dla netfliksowej platformy Tudum. Ósmy sezon powstanie oczywiście dla serwisu Netflix. "Czarne lustro" powróci i mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej "Czarnym lustrem" niż kiedykolwiek
, powiedział Brooker
. Na szczęście ma ono przyszłość, więc mogę potwierdzić, że "Czarne lustro" powróci na czas, by rzeczywistość miała okazję je dogonić. To ekscytujące. Ta część mojego mózgu została już aktywowana i zaczęła pracować. Brooker porównał przygotowywanie nowego sezonu do nagrywania albumu: To przydatny eksperyment myślowy przy podchodzeniu do nowej historii. Często zastanawiam się, czego jeszcze nie robiliśmy i jakiej tonacji szukam. Gdzie umieścić tę piosenkę i w jakim muzycznym kierunku się posunąć? Dowiemy się.
Zapowiedź nowego sezonu pojawia się tuż przed weekendem, w który poznamy tegorocznych laureatów Złotych Globów. "Czarne lustro
" zostało w tym roku nominowane do nagród po raz pierwszy i ma szansę na statuteki w trzech kategoriach: "Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny", "Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym" (Paul Giamatti
) oraz "Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym" (Rashida Jones
).
Siódmy sezon serialu zadebiutował w kwietniu 2025.
