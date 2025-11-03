Nieugięty Universal. "Czarny telefon 2" za chwilę na VOD

Mimo niezłych wyników w kinach (w miniony weekend numer 1 lub 2 w amerykańskim box offisie) Universal pozostał nieugięty. "Czarny telefon 2" już za chwilę trafi na platformy streamingowe
18 dni po kinowej premierze na streamingu
Zgodnie z doniesieniami amerykańskich mediów "Czarny telefon 2"
ma zadebiutować na platformach streamingowych już we wtorek, 4 listopada
. Oznacza to więc, że Universal trzyma się tu zasady wprowadzania mniejszych tytułów kinowy na VOD po zaledwie 18 dniach w dystrybucji.
W przypadku "Czarnego telefonu 2"
ta decyzja została jednak w Ameryce przyjęta ze zdziwieniem. Film bowiem wciąż dobrze się sprzedaje. Prawdopodobnie będzie liderem weekendowego zestawienia tamtejszego box office'u. A globalnie właśnie osiągnął granicę 100 milionów dolarów. W USA film sprzedaje się dokładnie tak samo jak część pierwsza, a tamten film w sumie zarobił w Ameryce 90 milionów dolarów. Czy premiera na VOD przeszkodzi w osiągnięciu dwójce podobnego rezultatu? Przekonamy się wkrótce.
Oczywiście na razie film będzie dostępny wyłącznie do kupienia lub odpłatnego wypożyczenia cyfrowej kopii filmu. Kiedy zadebiutuje na platformie Peacock, tego na razie nie podano.
Zwiastun filmu "Czarny telefon 2"