Newsy Filmy Nieugięty Universal. "Czarny telefon 2" za chwilę na VOD
VOD / Filmy

Nieugięty Universal. "Czarny telefon 2" za chwilę na VOD

Joblo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Czarny+telefon+2%22+od+jutra+na+platformach+streamingowych%2C+18+dni+po+kinowej+premierze-163742
Nieugięty Universal. &quot;Czarny telefon 2&quot; za chwilę na VOD
Mimo niezłych wyników w kinach (w miniony weekend numer 1 lub 2 w amerykańskim box offisie) Universal pozostał nieugięty. "Czarny telefon 2" już za chwilę trafi na platformy streamingowe

18 dni po kinowej premierze na streamingu



Zgodnie z doniesieniami amerykańskich mediów "Czarny telefon 2" ma zadebiutować na platformach streamingowych już we wtorek, 4 listopada. Oznacza to więc, że Universal trzyma się tu zasady wprowadzania mniejszych tytułów kinowy na VOD po zaledwie 18 dniach w dystrybucji.


W przypadku "Czarnego telefonu 2" ta decyzja została jednak w Ameryce przyjęta ze zdziwieniem. Film bowiem wciąż dobrze się sprzedaje. Prawdopodobnie będzie liderem weekendowego zestawienia tamtejszego box office'u. A globalnie właśnie osiągnął granicę 100 milionów dolarów. W USA film sprzedaje się dokładnie tak samo jak część pierwsza, a tamten film w sumie zarobił w Ameryce 90 milionów dolarów. Czy premiera na VOD przeszkodzi w osiągnięciu dwójce podobnego rezultatu? Przekonamy się wkrótce.

Oczywiście na razie film będzie dostępny wyłącznie do kupienia lub odpłatnego wypożyczenia cyfrowej kopii filmu. Kiedy zadebiutuje na platformie Peacock, tego na razie nie podano.

Zwiastun filmu "Czarny telefon 2"




Powiązane artykuły Czarny telefon 2

Zobacz wszystkie artykuły

Czarny telefon 2  (2025)

 Czarny telefon 2

Czarny telefon  (2021)

 Czarny telefon

Najnowsze Newsy

Gry

Złote Joysticki 2025: 12 gier walczy o tytuł Gry Roku

Seriale

"Heweliusz" – recenzujemy wielkie widowisko Netfliksa

1 komentarz

Znamy datę premiery "Quebonafide: Północ / Południe"

Gry

"ARC Raiders" najgorętszym growym tytułem ostatnich dni.

Filmy Box office

Box Office Świat: Anime górą. "Chainsaw Man" pozostał liderem

14 komentarzy
Seriale Wideo

Jak powstawał "Heweliusz"? Szyc, Wasilewska i Holoubek o serialu

2 komentarze
Inne Seriale

Problemy na planie "Stranger Things"? Brown oskarża członka obsady

9 komentarzy