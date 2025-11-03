Nieugięty Universal. "Czarny telefon 2" za chwilę na VOD

18 dni po kinowej premierze na streamingu

Zwiastun filmu "Czarny telefon 2"

Zgodnie z doniesieniami amerykańskich mediówma zadebiutować na platformach streamingowych już we wtorek,. Oznacza to więc, że Universal trzyma się tu zasady wprowadzania mniejszych tytułów kinowy na VOD po zaledwie 18 dniach w dystrybucji.W przypadkuta decyzja została jednak w Ameryce przyjęta ze zdziwieniem. Film bowiem wciąż dobrze się sprzedaje. Prawdopodobnie będzie liderem weekendowego zestawienia tamtejszego box office'u. A globalnie właśnie osiągnął granicę 100 milionów dolarów. W USA film sprzedaje się dokładnie tak samo jak część pierwsza, a tamten film w sumie zarobił w Ameryce 90 milionów dolarów. Czy premiera na VOD przeszkodzi w osiągnięciu dwójce podobnego rezultatu? Przekonamy się wkrótce.Oczywiście na razie film będzie dostępny wyłącznie do kupienia lub odpłatnego wypożyczenia cyfrowej kopii filmu. Kiedy zadebiutuje na platformie Peacock, tego na razie nie podano.