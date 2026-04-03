Koniec nowych "Czarodziejów z Waverly Place". Gomez reżyserką jednego z odcinków

To oficjalne wieści: serial "Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział" zakończy się po emisji trzeciego sezonu. Produkcja od Disney Branded Television trafi na ekrany latem, a zdjęcia do finałowej odsłony ruszają w przyszłym tygodniu.
Selena Gomez za kamerą
W trzecim sezonie powróci Selena Gomez
, która nie tylko ponownie wcieli się w Alex Russo w kilku odcinkach, lecz także zadebiutuje jako reżyserka - stanie za kamerą premiery sezonu.
Produkcja jest kontynuacją serialu "Czarodzieje z Waverly Place
", emitowanego w latach 2007–2012, który opowiadał o rodzeństwie Russo uczącym się magii pod okiem ojca. W finale oryginalnej serii Alex zdobyła tytuł rodzinnego czarodzieja, przejmując pełnię mocy.
Sequel zadebiutował w październiku 2024 roku na Disney Channel i Disney+. Fabuła skupia się na Justinie Russo (David Henrie
), który próbuje odnaleźć się w życiu bez magii. Jego codzienność zmienia się, gdy Alex przyprowadza Billie (Janice LeAnn Brown
) - młodą adeptkę czarodziejstwa potrzebującą wsparcia.
W trzecim sezonie rodzina Russo połączy siły, by po wydarzeniach z poprzedniej serii odnaleźć Alex i zmierzyć się z nowym zagrożeniem.
W obsadzie znaleźli się także Alkaio Thiele
, Max Matenko
, Taylor Cora
i Mimi Gianopulos
. Za scenariusz odpowiadają Jed Elinoff
i Scott Thomas
, którzy pełnią również funkcje producentów wykonawczych.
"Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział" - zwiastun