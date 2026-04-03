Koniec nowych "Czarodziejów z Waverly Place". Gomez reżyserką jednego z odcinków

The Hollywood Reporter
źródło: Getty Images
autor: Robert Smith
To oficjalne wieści: serial "Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział" zakończy się po emisji trzeciego sezonu. Produkcja od Disney Branded Television trafi na ekrany latem, a zdjęcia do finałowej odsłony ruszają w przyszłym tygodniu.

Selena Gomez za kamerą




W trzecim sezonie powróci Selena Gomez, która nie tylko ponownie wcieli się w Alex Russo w kilku odcinkach, lecz także zadebiutuje jako reżyserka - stanie za kamerą premiery sezonu.

Produkcja jest kontynuacją serialu "Czarodzieje z Waverly Place", emitowanego w latach 2007–2012, który opowiadał o rodzeństwie Russo uczącym się magii pod okiem ojca. W finale oryginalnej serii Alex zdobyła tytuł rodzinnego czarodzieja, przejmując pełnię mocy.

Sequel zadebiutował w październiku 2024 roku na Disney Channel i Disney+. Fabuła skupia się na Justinie Russo (David Henrie), który próbuje odnaleźć się w życiu bez magii. Jego codzienność zmienia się, gdy Alex przyprowadza Billie (Janice LeAnn Brown) - młodą adeptkę czarodziejstwa potrzebującą wsparcia.

W trzecim sezonie rodzina Russo połączy siły, by po wydarzeniach z poprzedniej serii odnaleźć Alex i zmierzyć się z nowym zagrożeniem.

W obsadzie znaleźli się także Alkaio Thiele, Max Matenko, Taylor Cora i Mimi Gianopulos. Za scenariusz odpowiadają Jed Elinoff i Scott Thomas, którzy pełnią również funkcje producentów wykonawczych.

