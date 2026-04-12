"Czarownice Mayfair" – sezon 2. już 13 kwietnia w CANAL+

Granica między dobrem a złem staje się coraz mniej wyraźna. Drugi sezon serialu "Czarownice Mayfair" już 13 kwietnia w CANAL+.
Nowe odcinki kontynuują historię pełną magii, rodzinnych sekretów i niebezpiecznych namiętności, osadzoną w uniwersum stworzonym przez jedną z ciekawszych współczesnych autorek literatury grozy, Anne Rice
.
"Czarownice Mayfair" – co się wydarzy w 2. sezonie?
Seria "Czarownice Mayfair
", oparta na książkowej trylogii, łączy elementy thrillera i dramatu, koncentrując się na losach Rowan Fielding – młodej neurochirurżki, która odkrywa, że jest dziedziczką potężnego rodu czarownic. Pierwszy sezon serialu wciągnął widzów w świat rodu Mayfair, pokazując zmagania głównej bohaterki z odkrywaniem swojej prawdziwej tożsamości i związanych z nią zmian. Z każdą kolejną decyzją Rowan coraz głębiej wchodziła w nim w świat magii, który okazał się fascynujący, lecz również bardzo niebezpieczny.
W drugim sezonie fabuła rozwija wątki zarysowane wcześniej, skupiając się przede wszystkim na relacji Rowan z Lasherem – tajemniczą, potężną istotą od wieków związaną z rodziną Mayfair. Ta niejednoznaczna więź prowadzi bohaterkę w nowe, nieznane jej dotąd rejony, w tym aż do Europy. Podczas swojej podróży (również tej emocjonalnej) Rowan uświadamia sobie, że jej dziedzictwo może być jednocześnie przekleństwem i darem. Nowe odcinki pogłębiają mitologię serialu, wprowadzają nowych bohaterów i jeszcze mocniej eksponują konflikt między przeznaczeniem a wolną wolą. Rowan musi zmierzyć się nie tylko z rosnącą potęgą Lashera, ale także z konsekwencjami własnych decyzji.
© 2025 AMC Film Holdings LLC
W roli głównej widzowie po raz kolejny zobaczą na ekranie niezastąpioną Alexandrę Daddario
, której towarzyszyć będą m.in. Harry Hamlin
, Tongayi Chirisa
, Jack Huston
i Alyssa Jirrels
. Za reżyserię drugiego sezonu serialu odpowiedzialni są natomiast Colin Bucksey
, Logan Kibens
oraz Sarah O'Gorman
.
© 2025 AMC Film Holdings LLC
Produkcja stanowi część tak zwanego "Immortal Universe", w którego skład wchodzą również "Wywiad z wampirem
" oraz "Talamasca: sekretny zakon
", dostępne w serwisie CANAL+
. Wszystkie te historie odnoszą się do wspólnych motywów fantastycznych stworzonych przez pisarkę. Pierwszy sezon serii dostępny jest w serwisie CANAL+, a nowe odcinki drugiego sezonu "Czarownic Mayfair" będzie można oglądać już od 13 kwietnia.
Informacja sponsorowana