"Czarownice Mayfair" na podstawie powieści Anne Rice już dziś w CANAL+

Rodzinne sekrety, mroczne tajemnice Nowego Orleanu i wciągający świat czarownic. "Czarownice Mayfair", serial oparty na bestsellerowej serii powieści Anne Rice, już dziś pojawi się w CANAL+.


Już dziś do oferty serwisu CANAL+ dołączy serial "Czarownice Mayfair", osadzony w świecie stworzonym przez Anne Rice, autorkę kultowych "Kronik wampirów". Produkcja łączy elementy thrillera, dramatu obyczajowego i horroru, opowiadając o sile dziedzictwa, przeznaczeniu i cenie, jaką trzeba zapłacić za odkrycie własnej tożsamości.

Główną bohaterką "Czarownic Mayfair" jest Rowan Fielding (w tej roli Alexandra Daddario) młoda, utalentowana neurochirurżka, która niespodziewanie odkrywa, że jest spadkobierczynią potężnego rodu czarownic. Kobieta stopniowo poznaje historię swojej rodziny, pełną niewyjaśnionych zjawisk i mrocznych sekretów. Wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic, Rowan zaczyna rozumieć, że odziedziczyła nie tylko niezwykłe zdolności, ale i brzemię, które może zaważyć na jej życiu. W centrum opowieści znajduje się także enigmatyczna istota od pokoleń związana z rodem Mayfair, która wpływa na losy kolejnych kobiet w rodzinie i może okazać się zarówno sprzymierzeńcem, jak i zagrożeniem.


Serial zadaje pytania o wolną wolę, przeznaczenie i granice władzy, jaką daje magia. Czy Rowan wykorzysta nowo odkryte zdolności do czynienia dobra? Gdzie leży granica moralności, kiedy odkrywamy sekrety zakopane przez poprzednie pokolenia? "Czarownice Mayfair" wciąga widzów w pełen napięcia świat czarownic, jak i zwyczajnych, ludzkich dylematów.

Pierwszy sezon serii "Czarownice Mayfair" będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ od dziś. 
