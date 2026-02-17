"Czarownice Mayfair" na podstawie powieści Anne Rice już dziś w CANAL+

Rodzinne sekrety, mroczne tajemnice Nowego Orleanu i wciągający świat czarownic. "Czarownice Mayfair", serial oparty na bestsellerowej serii powieści Anne Rice, już dziś pojawi się w CANAL+.
Już dziś do oferty serwisu CANAL+ dołączy serial "Czarownice Mayfair
", osadzony w świecie stworzonym przez Anne Rice
", osadzony w świecie stworzonym przez Anne Rice, autorkę kultowych "Kronik wampirów". Produkcja łączy elementy thrillera, dramatu obyczajowego i horroru, opowiadając o sile dziedzictwa, przeznaczeniu i cenie, jaką trzeba zapłacić za odkrycie własnej tożsamości.
Główną bohaterką "Czarownic Mayfair
" jest Rowan Fielding (w tej roli Alexandra Daddario
) młoda, utalentowana neurochirurżka, która niespodziewanie odkrywa, że jest spadkobierczynią potężnego rodu czarownic. Kobieta stopniowo poznaje historię swojej rodziny, pełną niewyjaśnionych zjawisk i mrocznych sekretów. Wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic, Rowan zaczyna rozumieć, że odziedziczyła nie tylko niezwykłe zdolności, ale i brzemię, które może zaważyć na jej życiu. W centrum opowieści znajduje się także enigmatyczna istota od pokoleń związana z rodem Mayfair, która wpływa na losy kolejnych kobiet w rodzinie i może okazać się zarówno sprzymierzeńcem, jak i zagrożeniem.
Serial zadaje pytania o wolną wolę, przeznaczenie i granice władzy, jaką daje magia. Czy Rowan wykorzysta nowo odkryte zdolności do czynienia dobra? Gdzie leży granica moralności, kiedy odkrywamy sekrety zakopane przez poprzednie pokolenia? "Czarownice Mayfair
" wciąga widzów w pełen napięcia świat czarownic, jak i zwyczajnych, ludzkich dylematów. Pierwszy sezon serii "Czarownice Mayfair" będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ od dziś.
