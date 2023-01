"Czas": takiego serialu o więzieniu jeszcze nie było

O czym opowiada serial "Czas"?



Łukasz Muszyński i Kaja Szafrańska



Zwiastun serialu "Czas"







Już dziś o godzinie 21:00 w BBC First będziecie mogli zobaczyć pierwszy odcinek serialu " Czas ". To pełna napięcia, dotykająca tematów kary, pokuty oraz funkcjonowania zakładów karnych opowieść z Seanem Beanem Stephenem Grahamem w rolach głównych. Na rozmowę o serialu zapraszają Łukasz Muszyński z Filmwebu oraz krytyczka telewizyjna Kaja Szafrańska ( jakbyniepaczeć ).Mark Cobden jest mężem i ojcem jak każdy inny. Kochał, cierpiał, starał się, popełniał błędy, odnosił małe sukcesy, zaznawał bolesnych upadków. Jedynym wyjątkiem jest fakt, że odpowiada za śmierć niewinnego mężczyzny. Torturowany wizjami swojej ofiary, z zadowoleniem przyjmuje czteroletni wyrok, który odbiera jako pokutę za swój czyn. W zupełnie nowym dla siebie środowisku były nauczyciel początkowo nie jest w stanie się odnaleźć. Jednak więzienny czyściec stopniowo staje się dla niego coraz bardziej znośny z racji tego, że pieczę nad nim i resztą osadzonych sprawuje Eric McNally.Ten oddany strażnik dba o to, żeby skazani czuli się nie tylko bezpiecznie, ale zachowali choć cząstkę dawnej godności. Gdy groźny skazaniec grozi zranieniem kogoś, kogo Eric kocha, mężczyzna staje przed niemożliwym wyborem.Mark i Eric są w podobnym położeniu - to zwykli ludzie, którzy zostali uwięzieni przez błędy, jakie mógł popełnić każdy z nas. Czy Mark znajdzie przebaczenie, na które wedle swojego mniemania nawet nie zasługuje? I czy Eric posunie się tak daleko, by zdradzić swoje ideały?Materiał powstał we współpracy z BBC First.