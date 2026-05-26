"Czas, który nie nadszedł": ambitne kino gatunkowe z Polski. Zobacz zwiastun

Czy można kochać w świecie, który odmawia prawa do przemijania? Odpowiedzi na to pytanie szuka dystopijny melodramat "Czas, który nie nadszedł" z Agatą Kuleszą i Dobromirem Dymeckim w rolach głównych. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam jego zwiastun.
Przyszłość jest teraz i nie ma w niej miejsca na starość, brzydotę i autentyczność. Pasujesz tu? W świecie, w którym starzenie się stało się największym tabu, Sara i Oskar planowali zestarzeć się razem. On jednak – jak większość – poddał się rewolucyjnej kuracji antygeriatrycznej, zapewniającej młodość i miejsce w nowym społeczeństwie. Ona odmówiła, skazując się na życie w zamkniętym ośrodku izolacji. Po latach próba ucieczki Sary sprawia, że ponownie się spotykają. Dzieli ich wygląd, łączy brak odpowiedzi na pytania spychane przez lata na drugi plan. Czy uczucia mogą przetrwać czas i nieodwracalne decyzje? Czy można być wolnym i żyć prawdziwie w świecie, który odmawia prawa do przemijania?
Za kamerą stanęła debiutująca w pełnym metrażu Julia Rogowska
. Scenariusz napisała Małgorzata Piłacińska
. W obsadzie oprócz Kuleszy i Dymeckiego znaleźli się także Michalina Łabacz
, Bartosz Bielenia
, Vanessa Aleksander
i Maciej Musiał
.
Producentem jest Shipsboy, firma stojąca m.in. za filmami "Hiacynt
" i "Detektyw Bruno
". Dystrybucją zajmie się Next Film.
"Czas, który nie nadszedł" trafi do kin 16 października.